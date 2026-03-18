سنتکام: بیش از ۷۸۰۰ هدف در ایران مورد حمله قرار گرفته است

واشنگتن از ادامه عملیات «خشم حماسی» علیه زیرساخت‌های نظامی ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که در چارچوب عملیات نظامی گسترده علیه ایران، هزاران هدف نظامی و راهبردی مورد حمله قرار گرفته‌اند.

در بیانیه رسمی سنتکام آمده است که از زمان آغاز عملیات موسوم به «Operation Epic Fury» در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بیش از ۸۰۰۰ حمله انجام شده که طی آن‌ها ۷۸۰۰ هدف در داخل ایران مورد اصابت قرار گرفته است.

این اهداف شامل مراکز فرماندهی و کنترل، پایگاه‌های سپاه پاسداران، سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های موشکی و تأسیسات تولید پهپاد و موشک بوده‌اند.

سنتکام همچنین اعلام کرد که در این عملیات از طیف گسترده‌ای از تجهیزات پیشرفته نظامی، از جمله بمب‌افکن‌های استراتژیک، جنگنده‌های نسل جدید و سامانه‌های دفاع موشکی استفاده شده است.

این نهاد تأکید کرده که عملیات همچنان ادامه دارد و تمرکز آن بر حذف تهدیدهای فوری علیه منافع آمریکا و متحدانش است.