ارزیابی اطلاعاتی آمریکا: ایران بهشدت تضعیف شده و بخش عمدهی توان نظامی خود را از دست داده است
در صورت بقای حکومت، روندی طولانی برای بازسازی توان نظامی ایران آغاز خواهد شد
مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد با وجود تداوم حاکمیت در ایران، توان نظامی و راهبردی این کشور بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و در صورت بقای حکومت، روندی طولانی برای بازسازی توان نظامی آغاز خواهد شد.
چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴)، تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا، در جریان ارائه گزارشی به شورای امنیت بینالمللی درباره تحولات جنگ ایران، به بررسی وضعیت کنونی جمهوری اسلامی پرداخت و اعلام کرد جایگاه راهبردی این کشور بهطور محسوسی تضعیف شده است.
او تأکید کرد بخش قابلتوجهی از توان نظامی، سامانههای موشکی و پهپادی ایران از بین رفته و برنامه غنیسازی اورانیوم این کشور نیز در حملات ماه ژوئن گذشته بهطور کامل نابود شده است.
گابارد همچنین هشدار داد ایران و متحدانش همچنان تهدیدی جدی برای منافع واشنگتن و همپیمانانش در خاورمیانه بهشمار میروند و افزود: «در صورت بقای این حاکمیت پس از جنگ، بدون تردید روندی بلندمدت برای بازسازی توان موشکی و هوایی خود آغاز خواهد کرد.»
در بخش دیگری از این گزارش، مدیر اطلاعات ملی آمریکا به جنگ روسیه و اوکراین پرداخت و اعلام کرد بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی، مسکو همچنان برتری خود را در میدان نبرد حفظ کرده و احتمال میرود تا دستیابی به اهدافش به جنگی طولانی و فرسایشی ادامه دهد.
گابارد همچنین نگرانی عمیق نهادهای اطلاعاتی آمریکا را نسبت به پیشرفتهای فناوری نظامی در کشورهای روسیه، چین، کوریای شمالی، ایران و پاکستان مطرح کرد و گفت توسعه سامانههای موشکی پیشرفته، از جمله تسلیحات هستهای و متعارف، میتواند توان هدف قرار دادن مستقیم خاک ایالات متحده را فراهم کند.