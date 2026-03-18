ناتو در حال بررسی گزینههای مشترک برای بازگشایی تنگهی هرمز است
دبیرکل ناتو اعلام کرد کشورهای عضو در حال رایزنی دربارهی راهکارهای مشترک برای ازسرگیری تردد دریایی در تنگهی هرمز هستند.
چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴)، مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در اظهاراتی اعلام کرد کشورهای عضو این سازمان در حال بررسی مجموعهای از گزینههای مشترک برای بازگشایی تنگه هرمز هستند.
او گفت: «همپیمانان در حال بررسی گزینههای متنوعی هستند تا تردد دریایی در این گذرگاه حیاتی از سر گرفته شود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر از تردید برخی متحدان در مشارکت در تلاشها برای بازگشایی این مسیر انتقاد کرده بود.
تنگه هرمز که در مجاورت ایران قرار دارد، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان بهشمار میرود و پیشتر ایران تهدید به بستن آن کرده بود.
در همین حال، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجهی روسیه، تأکید کرد بازگشت امنیت و ازسرگیری کشتیرانی در تنگهی هرمز تنها از طریق گفتوگو و مذاکرات امکانپذیر است.