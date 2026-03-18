گسترش ابعاد نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی جنگ اسرائیل، آمریکا و ایران
آکسیوس از شکاف در اهداف نهایی آمریکا و اسرائیل در جنگ با ایران
همزمان با تشدید درگیریها میان آمریکا، اسرائیل و ایران، گزارشها از شکاف در اهداف نهایی جنگ، احتمال تخلیهی نیروگاه بوشهر توسط روسیه و تأکید اروپا بر امنیت تنگهی هرمز خبر میدهند.
با ادامهی نبرد میان آمریکا، اسرائیل و ایران در ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴)، ابعاد تازهای از تقابلهای نظامی و دیپلماتیک آشکار شده است. گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که علیرغم هماهنگیهای عملیاتی، واشینگتن و تلآویو بر سر اهداف نهایی این جنگ دچار اختلافنظر جدی هستند.
شکاف در اهداف نهایی آمریکا و اسرائیل
پایگاه خبری «اکسیوس» گزارش داد که با وجود تماسهای مستمر میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دو طرف بر سر خروجی جنگ توافق ندارند. واشینگتن بر تضعیف توان نظامی و هستهای ایران تمرکز دارد، در حالی که اسرائیل بهدنبال تغییر حاکمیت و حذف فیزیکی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی است. همچنین آمریکا نگران بیثباتی در بازار جهانی نفت است و از اسرائیل خواسته بدون هماهنگی به زیرساختهای نفتی حمله نکند؛ در حالی که نتانیاهو بر بیثباتسازی داخلی ایران تأکید دارد.
گزینههای نظامی پنتاگون و نگرانی از ذخایر اورانیوم
شبکهی «سیبیاس نیوز» فاش کرد که پنتاگون گزینههای متعددی از جمله «عملیات زمینی پرخطر» برای کنترل ذخایر اورانیوم غنیشدهی ایران را به ترامپ ارائه داده است. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، تأکید کرد که گزینهی اعزام نیروی زمینی همچنان روی میز است. همزمان، رئیسجمهور آمریکا نسبت به مینگذاری تنگهی هرمز توسط ایران ابراز نگرانی کرده و از متحدان اروپایی بهدلیل عدم مشارکت فعال در پاکسازی دریایی انتقاد کرده است.
هشدار روسیه و نقش حمایتی چین
نیکلای پاتروشف، دستیار رئیسجمهور روسیه، این جنگ را برای جایگاه جهانی آمریکا «ویرانگر» توصیف کرد و از وقوع درگیریهای دریایی در اقیانوس هند خبر داد. در همین حال، «والاستریت ژورنال» در گزارشی به حمایتهای راهبردی پکن از تهران اشاره کرد. چین علاوه بر خرید روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت از ایران، قطعات پهپاد و مواد شیمیایی لازم برای سوخت موشک را تأمین کرده و به شکلگیری شبکهی بانکی پنهان برای دور زدن تحریمها کمک نموده است.
وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر و واکنشهای داخلی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از تخریب یک ساختمان خدماتی در نزدیکی رآکتور بوشهر خبر داد، اما تأکید کرد که به خود رآکتور آسیبی نرسیده است. الکسی لیخاچف، مدیر اجرایی «روساتم»، ضمن تأیید فرود موشک در نزدیکی نیروگاه، اعلام کرد که روسیه آمادهی تخلیهی ۴۸۰ شهروند خود از این مرکز است. در تهران نیز مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، حملات به زیرساختهای انرژی از جمله میدان گازی پارس جنوبی را محکوم کرده و آن را نشانهی خشم دشمن از ناکامی در میدان نبرد دانستند.
خط قرمز اروپا در تنگهی هرمز
در بُعد دیپلماتیک، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتوگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امنیت کشتیرانی در تنگهی هرمز را «خط قرمز» اروپا نامید. وی خواستار توقف فوری حملات به زیرساختهای حیاتی و بازگشت به مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از یک جنگ فراگیر منطقهای شد.