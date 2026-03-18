ترکیه سپر موشکی اینجرلیک را تقویت می‌کند

دولت ترکیه از استقرار یک سامانه‌ی دفاع موشکی «پاتریوت» جدید توسط ائتلاف ناتو در پایگاه هوایی اینجرلیک خبر داد که با هدف مقابله با تهدیدات موشکی و تقویت توان پدافندی در جنوب این کشور صورت گرفته است.

روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴)، یکی از مقامات وزارت دفاع ترکیه در پایگاه هوایی اینجرلیک در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که ناتو یک آتش‌بار دیگر از سامانه‌ی دفاع موشکی پاتریوت را در این پایگاه مستقر کرده است. این اقدام بخشی از برنامه‌ی راهبردی ائتلاف برای پوشش شکاف‌های پدافندی در منطقه محسوب می‌شود.

این مقام مسئول تأکید کرد که تصمیم ناتو برای استقرار سامانه‌ی جدید پس از تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه اتخاذ شده است. وی خاطرنشان کرد که در پی ناآرامی‌های اخیر، چندین فروند موشک شلیک شده از سوی ایران در آسمان منطقه ردیابی و منهدم شده‌اند که ضرورت تقویت چتر حفاظتی را دوچندان کرده است.

استقرار این سامانه‌ی جدید پاتریوت به عنوان پشتیبان برای سامانه‌ی پدافندی اسپانیا عمل خواهد کرد که پیش‌تر در این پایگاه مستقر شده بود. هدف نهایی این اقدام، ایجاد یک ساختار دفاع هوایی نفوذناپذیر در برابر حملات موشکی احتمالی و تضمین امنیت حریم هوایی ترکیه در مناطق مرزی است.