نگرانی از تأمین انرژی قیمت گاز اروپا را بیش از 30 درصد افزایش داد
اربیل (کوردستان۲۴) – قیمت انرژی امروز پنجشنبه ۱۹ مارس افزایش یافت. این در حالی است که ایران به چندین تأسیسات انرژی در حوزه خلیج حمله کرد و در تلافی حمله به یکی از میادین گازی کلیدی خود، نسبت به حملات بیشتر هشدار داد.
قیمت نفت برنت پس از تهدید تهران به هدف قرار دادن تأسیسات منطقهای پس از حمله اسرائیل به میدان عظیم پارس جنوبی، از 115 دلار در هر بشکه فراتر رفت.
موشکهای ایرانی به راس لفان قطر، بزرگترین قطب گاز طبیعی مایع (LNG) جهان، حمله کردند و خسارات گستردهای به بار آوردند و نگرانیها در خصوص تورم را تشدید کردند.
ترس از تأمین انرژی جهانی، قیمت گاز اروپا را بیش از 30 درصد افزایش داد، در حالی که نفت برنت هفت درصد افزایش یافت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت که واشنگتن از حمله اسرائیل به پارس جنوبی «هیچ اطلاعی» نداشت، اما متعهد شد که اگر تهران حمله به قطر را متوقف کند، «هیچ حمله دیگری توسط اسرائیل» به این سایت انجام نخواهد شد.
ترامپ هشدار داد، اما اگر ایران رعایت نکند، ایالات متحده «تمام میدان گازی پارس جنوبی را به طور گسترده منفجر خواهد کرد.»
حملات ایران به قطر در حالی صورت گرفت که ابوظبی به دلیل سقوط قطعات موشکهای رهگیری شده، عملیات در یک تأسیسات گازی را متوقف کرد. از طرفی دیگر دو پالایشگاه نفت در کویت مورد اصابت قرار گرفتند.
در همین حال، دیدهبان هستهای سازمان ملل متحد اعلام کرد که مقامات ایرانی از اصابت یک موشک به تنها نیروگاه هستهای فعال این کشور خبر دادهاند، اما این هیچ خسارتی نداشته است.
سپاه پاسداران در بیانیهای که توسط رسانههای ایران منتشر شد، گفت: «ما بار دیگر به شما هشدار میدهیم که در حمله به زیرساختهای انرژی جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی مرتکب شدهاید. اگر این اتفاق دوباره تکرار شود، حملات بیشتر به زیرساختهای انرژی شما و متحدانتان تا زمان نابودی کامل آن متوقف نخواهد شد.»
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حملات به پارس جنوبی «وضعیت را پیچیدهتر میکند و میتواند عواقب غیرقابل کنترلی داشته باشد که دامنه آن میتواند کل جهان را در بر بگیرد.»
برنت در حالی به بالای ۱۱۵ دلار رسید که وست تگزاس اینترمدیت برای مدت کوتاهی از ۱۰۰ دلار فراتر رفت.
بازارها از زمان آغاز جنگ، با حمله تهران به سایتهایی در سراسر حوزه خلیج و بستن مؤثر تنگه هرمز که یک پنجم نفت و گاز جهانی از طریق آن جریان دارد، دچار رکود شدهاند.
ایافپی/ب.ن