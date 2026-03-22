تهدیدها و تبعات منطقه‌ای و جهانی باگسترش حملات در خاورمیانه، افزایش یافتە است

6 ساعت پیش

هم‌زمان با ورود جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران به بیست‌وسومین روز، تحولات میدانی، سیاسی و اقتصادی ابعاد تازه‌ای یافته و دامنه درگیری‌ها از حملات مستقیم نظامی تا تهدید زیرساخت‌های حیاتی و پیامدهای گسترده منطقه‌ای و جهانی گسترش یافته است.

در تازه‌ترین تحولات، رسانه‌های رسمی ایران از حمله به بندر بوشهر در جنوب این کشور خبر دادند؛ حمله‌ای که به گفته منابع ایرانی، خسارات گسترده‌ای به تأسیسات بندری و کشتی‌های غیرنظامی، از جمله شناورهای ماهیگیری و گردشگری وارد کرده است. با وجود انتشار تصاویر از آتش‌سوزی کشتی‌ها، گزارشی درباره تلفات انسانی منتشر نشده است.

در مقابل، حملات موشکی ایران به جنوب اسرائیل نیز ادامه یافته و شهر عراد هدف قرار گرفته است. منابع اسرائیلی از تخریب کامل یک محله و وارد آمدن تلفات به حدود ۲۲۰ نفر خبر داده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با اشاره به «شبی سخت» تأکید کرده که عملیات نظامی علیه ایران در تمامی جبهه‌ها ادامه خواهد یافت.

هم‌زمان، اسرائیل نیز حملات هوایی گسترده‌ای را به اهدافی در تهران و مناطق اطراف آن آغاز کرده است. گزارش‌ها از وقوع انفجارهای شدید در تهران، کرج، پردیس و دماوند حکایت دارد و احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های صنعتی مطرح شده است.

گسترش دامنه جنگ به زیرساخت‌های حیاتی و انرژی

در یکی از مهم‌ترین تحولات، ایران هشدار داده است که در صورت ادامه حملات به زیرساخت‌های انرژی این کشور، تأسیسات انرژی، فناوری اطلاعات و حتی مراکز آب‌رسانی آمریکا و اسرائیل در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

این تهدید در واکنش به هشدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مطرح شده است که به تهران ۴۸ ساعت فرصت داده تا تنگه هرمز را به‌طور کامل برای عبور و مرور دریایی باز نگه دارد؛ در غیر این صورت، واشینگتن زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد.

در همین راستا، ۲۲ کشور از جمله کشورهای اروپایی و متحدان غربی، با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به حملات ایران به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های انرژی ابراز نگرانی کرده و بر لزوم حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده‌اند.

تحولات دیپلماتیک و تنش‌های سیاسی

در عرصه‌ی دیپلماتیک، عربستان سعودی پنج عضو هیئت دیپلماتیک ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام و به آن‌ها ۲۴ ساعت فرصت داده خاک این کشور را ترک کنند. ریاض این اقدام را پاسخی به حملات موشکی و پهپادی ایران علیه زیرساخت‌های خود عنوان کرده است.

در سوی دیگر، دونالد ترامپ هرگونه احتمال توافق با ایران را رد کرده و ضمن انتقاد تند از گزارش‌های رسانه‌ای، تأکید کرده است که اهداف نظامی آمریکا محقق شده و برنامه‌های عملیاتی از پیش تعیین‌شده در حال اجراست.

گسترش درگیری‌ها در عراق و منطقه

در عراق نیز حملات به پایگاه‌های مرتبط با آمریکا ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، پایگاه پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا در بغداد طی کمتر از ۲۴ ساعت، شش بار هدف حملات پهپادی و راکتی قرار گرفته است. از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۴۳۳ حمله به مواضع آمریکا در عراق ثبت شده است.

در مقابل، نیروی هوایی آمریکا نیز ده‌ها حمله به مواضع گروه‌های مسلح انجام داده که به کشته و زخمی شدن اعضای این گروه‌ها منجر شده است.

پیامدهای اقتصادی و اختلال در حمل‌ونقل هوایی

ادامه جنگ موجب تعطیلی گسترده آسمان منطقه و وارد آمدن خسارات سنگین به صنعت هوانوردی شده است. بر اساس گزارش‌ها، نزدیک به ۲۰ شرکت هواپیمایی در خاورمیانه در مجموع بیش از ۵۳ میلیارد دلار زیان متحمل شده‌اند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت جهانی انرژی و کاهش تقاضا برای سفر به منطقه منجر شود.

تعلیق آموزش و تشدید اقدامات امنیتی در اسرائیل و افزایش حضو نظامی غرب در منطقه

در پی حملات موشکی، وزارت آموزش اسرائیل فعالیت تمامی مدارس را به‌طور موقت متوقف کرده است. این اقدام در چارچوب تدابیر امنیتی و در واکنش به شرایط ناپایدار منطقه اتخاذ شده است.

در تحولی دیگر، بریتانیا یک زیردریایی هسته‌ای مجهز به موشک‌های کروز را به دریای عرب اعزام کرده و به آمریکا اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای عملیات علیه ایران را داده است. این اقدام نشان‌دهنده افزایش سطح درگیری و احتمال گسترش بیشتر جنگ است.