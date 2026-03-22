امارات: حملات موشکی و پهپادی ایران را دفع کردیم
وزارت دفاع امارات از رهگیری چندین حمله خبر داد و از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند
مقامات امارات متحدهی عربی اعلام کردند سامانههای پدافند هوایی این کشور چندین حمله موشکی و پهپادی منتسب به ایران را رهگیری و خنثی کردهاند.
وزارت دفاع امارات متحدهی عربی روز یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶ (۲ فروردین ۱۴۰۵)، در بیانیهای رسمی اعلام کرد سامانههای دفاع هوایی این کشور موفق شدهاند چندین حملهی موشکی و پهپادی را که از سوی ایران انجام شده بود، رهگیری و دفع کنند.
در این بیانیه آمده است: «نیروهای پدافند هوایی امارات در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند و این تهدیدها را خنثی میکنند.»
وزارت دفاع امارات همچنین با اطمینانبخشی به شهروندان اعلام کرد صداهای انفجار که در مناطق مختلف کشور شنیده شده، ناشی از عملیات رهگیری و انهدام این اهداف توسط سامانههای دفاعی بوده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشهای منطقهای به سطح بیسابقهای رسیده و ایران تأکید دارد حملات خود به کشورهای منطقه در واکنش به عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه منافع این کشور انجام میشود.