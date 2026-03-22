حملات به بغداد، تهران و جنوب اسرائیل هم‌زمان با هشدارهای تازه درباره‌ی تهدید اروپا و تداوم تنش‌های نظامی در منطقه

با ادامه‌ی جنگ میان ایران و اسرائیل، موج تازه‌ای از حملات متقابل و موضع‌گیری‌های نظامی و سیاسی، نگرانی‌ها درباره‌ی گسترش دامنه درگیری‌ها به سطح منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای را افزایش داده است.

تحولات میدانی و اظهارات رسمی از سوی ایران و اسرائیل در روز یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶ (۲ فروردین ۱۴۰۵)،نشان می‌دهد که درگیری‌ها وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌ی رسمی ایران، نیروهای سپاه پاسداران یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را با پهپاد هدف قرار داده‌اند؛ پایگاهی که پیش‌تر توسط نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این حمله در ادامه‌ی سلسله عملیات‌های ایران در پاسخ به حملات اخیر علیه تأسیسات خود صورت گرفته است.

در همین راستا، حملات موشکی ایران به جنوب اسرائیل نیز ادامه یافته است. شهر عراد هدف اصابت موشک قرار گرفت که بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۰۰ نفر در آن زخمی شدند و وضعیت شماری از مجروحان وخیم اعلام شده است. همچنین در شهر دیمونا، در نزدیکی یکی از تأسیسات مهم هسته‌ای اسرائیل، حمله‌ای دیگر به زخمی شدن ۳۳ نفر انجامید. گفته می‌شود محل اصابت این موشک تنها حدود ۵ کیلومتر با مرکز هسته‌ای فاصله داشته است.

مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند این حملات در پاسخ به هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای نطنز توسط اسرائیل انجام شده است.

در مقابل، ارتش اسرائیل از حمله به یک مرکز تحقیقاتی در تهران خبر داده و اعلام کرده است این مرکز که در «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» قرار دارد، در حوزه توسعه فناوری‌های مرتبط با برنامه‌های موشکی بالستیک و هسته‌ای فعالیت داشته است. اسرائیل مدعی است این مرکز بخشی از زیرساخت‌های راهبردی نظامی ایران بوده و در فهرست تحریم‌های بین‌المللی نیز قرار دارد. تهران همواره این اتهامات را رد کرده و برنامه‌ی هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند.

هشدار درباره‌ی گسترش برد تهدیدها به اروپا

هم‌زمان با تشدید حملات، مقامات اسرائیلی نسبت به افزایش برد موشک‌های ایران هشدار داده‌اند. مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد حمله موشکی ایران به یک پایگاه مشترک آمریکا و بریتانیا در جزیره «دیگو گارسیا» نشان می‌دهد که پایتخت‌های مهم اروپا، از جمله برلین، اکنون در برد موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، ایران اخیراً یک موشک بالستیک قاره‌پیما با برد حدود ۴ هزار کیلومتر را آزمایش کرده که می‌تواند اهداف دوردست را نیز هدف قرار دهد. این مقام اسرائیلی تأکید کرد تل‌آویو به راهبرد خود برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های کلیدی ایران ادامه خواهد داد و هم‌زمان سطح آمادگی دفاعی خود را به‌ویژه در جبهه شمالی افزایش داده است.

او همچنین با اشاره به نقش گروه‌های متحد ایران در منطقه، تأکید کرد که افزایش فشار بر تهران به تضعیف این گروه‌ها نیز منجر خواهد شد.