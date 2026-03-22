توکیو اعلام کرد در صورت توقف جنگ، احتمال مشارکت در عملیات پاکسازی مین‌های دریایی وجود دارد

وزیر امور خارجه‌ی ژاپن اعلام کرد این کشور در صورت برقراری آتش‌بس در جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران، احتمال بررسی اعزام نیرو برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه‌ی هرمز را مدنظر قرار خواهد داد.

توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه‌ی ژاپن، روز یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶ (۲ فروردین ۱۴۰۵)، اعلام کرد در صورت اعلام آتش‌بس کامل در درگیری‌های جاری، توکیو ممکن است مشارکت در عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را بررسی کند.

موتگی در یک برنامه‌ی تلویزیونی اظهار داشت: «اگر آتش‌بس کامل برقرار شود، از نظر تئوریک ممکن است موضوعی مانند پاکسازی مین‌ها مورد بحث قرار گیرد.» وی تأکید کرد که این سناریو هنوز فرضی است، اما در صورت وجود مین‌های دریایی و ایجاد مانع در مسیر کشتیرانی، بررسی آن منطقی خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، با آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تنش‌ها در منطقه به‌شدت افزایش یافته و خطر گسترش درگیری‌ها به یک جنگ گسترده‌تر تقویت شده است. در پی این تحولات، ایران بخش‌هایی از تنگه‌ی هرمز را محدود کرده که این موضوع تأثیر قابل‌توجهی بر بازار جهانی انرژی گذاشته است.

ژاپن که حدود ۹۰ درصد واردات نفت خام خود را از مسیر تنگه‌ی هرمز تأمین می‌کند، این وضعیت را تهدیدی جدی برای اقتصاد خود می‌داند و ناچار شده است به ذخایر راهبردی نفتی متوسل شود.

در همین زمینه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدار با سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن در واشینگتن، از توکیو خواسته است برای بازگشایی تنگه‌ی هرمز با آمریکا همکاری کند. با این حال، نخست‌وزیر ژاپن تأکید کرده که بر اساس قانون اساسی این کشور، اعزام نیروهای نظامی به خارج تنها در چارچوب دفاع از بقا و امنیت ژاپن امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، نیز در گفت‌وگو با مقامات ژاپنی درباره‌ی امکان عبور کشتی‌های مرتبط با ژاپن از تنگه‌ی هرمز رایزنی کرده است.

در تحولی مرتبط، وزیر امور خارجه‌ی ژاپن همچنین اعلام کرد یکی از دو شهروند ژاپنی که در تابستان ۲۰۲۵ در ایران بازداشت شده بودند، آزاد شده و از طریق جمهوری آذربایجان در حال بازگشت به کشورش است.