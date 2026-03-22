بررسی گزینهی حملهی زمینی آمریکا به ایران در سایهی تشدید بحران کنونی
ادعای یک روزنامه اسرائیلی دربارهی گسترش احتمالی جنگ و هدف قرار گرفتن زیرساختهای راهبردی ایران
یک روزنامهی اسرائیلی از بررسی گزینههای جدید نظامی توسط آمریکا، از جمله احتمال حملهی زمینی به ایران، در چارچوب تشدید تنشها و بحران تنگهی هرمز خبر داده است.
روزنامه «اسرائیل هیوم»، یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶ (۲ فروردین ۱۴۰۵)، گزارش داد که ایالات متحده در حال بررسی گسترش دامنه جنگ علیه ایران است؛ اقدامی که با هدف مدیریت بحران تنگه هرمز و تحقق اهداف نظامی واشینگتن انجام میشود.
بر اساس این گزارش، حتی در صورت توقف موقت درگیریها، شرایط به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت و آمریکا نیز پیش از دستیابی به اهداف تعیینشده، تصمیمی برای پایان دادن به جنگ نخواهد گرفت. این رسانه تأکید کرده که برنامهریزی برای مراحل بعدی جنگ، از جمله گسترش عملیاتها، در جریان است.
در این چارچوب، احتمال هدف قرار گرفتن طیف جدیدی از اهداف در ایران، از جمله تأسیسات هستهای و زیرساختهای حیاتی، مطرح شده است. همچنین در این گزارش به افزایش احتمال اجرای عملیات زمینی از سوی آمریکا در خاک ایران اشاره شده است.
درگیری مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۲۸ فوریهی ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده و در مقابل، تهران با حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و پایگاههای آمریکا واکنش نشان داده است. بسته شدن تنگهی هرمز از سوی ایران نیز پیامدهای گستردهای بر بازار جهانی انرژی برجای گذاشته است.
در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به ایران ۴۸ ساعت مهلت داده تا تنگه هرمز را بازگشایی کند و هشدار داده در غیر این صورت، زیرساختهای اصلی انرژی ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. در عین حال، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده استفاده از بمبهای سنگین توان ایران برای تهدید این گذرگاه راهبردی را تضعیف کرده است.