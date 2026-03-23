نخستوزیر لبنان: فرماندهان سپاه پاسداران هدایت حملات حزبالله علیه اسرائیل را بر عهده دارند
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در اظهاراتی تازه اعلام کرد جنگ جاری بر لبنان تحمیل شده و نقش نیروهای خارجی در تشدید درگیریها قابل انکار نیست. وی تأکید کرد که فرماندهان سپاه پاسداران ایران که بهصورت غیرقانونی در خاک لبنان حضور دارند، مدیریت و هدایت حملات حزبالله علیه اسرائیل را بر عهده دارند.
سلام در یک نشست خبری اظهار داشت: «امیدوار بودیم طرفی که ما را وارد این جنگ کرده، پیش از کشاندن کشور به درگیریهای بیشتر، رفتار مسئولانهتری در پیش میگرفت.
وی همچنین با اشاره به هزینههای انسانی این درگیریها گفت هر یک از موشکهایی که حزبالله در دوم مارس شلیک کرد، بهای سنگینی برای لبنان داشته و موجب آوارگی هزاران شهروند لبنانی شده است.
نخستوزیر لبنان در ادامه به موضوع کنترل سلاح در کشور پرداخت و اذعان کرد که لبنان طی سالهای گذشته در اجرای این سیاست با تأخیر مواجه بوده است. با این حال، تأکید کرد که دولت در تصمیم خود برای در اختیار گرفتن کنترل کامل سلاح عقبنشینی نخواهد کرد و این موضوع را ضرورتی حیاتی برای حفظ حاکمیت و ثبات کشور دانست.
او افزود که اقدامات نظامی حزبالله، علاوه بر خسارات گسترده، اعتماد عمومی به دولت را نیز تحت تأثیر قرار داده است، اما تهدیدهای این گروه لبنان را از پیگیری سیاستهای خود بازنخواهد داشت.
سلام، در بخش دیگری از سخنانش، از تلاشهای دولت برای آغاز مذاکرات با اسرائیل خبر داد و اعلام کرد که ممنوعیت گفتوگو با این کشور عملاً برداشته شده است، هرچند هنوز چارچوب مشخصی برای این مذاکرات تدوین نشده است. وی افزود که تشکیل یک هیئت ملی فراگیر برای انجام این مذاکرات در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، دستیابی به آتشبس و خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان است.
نخستوزیر لبنان همچنین بار دیگر بر حضور سپاه پاسداران ایران در این کشور تأکید کرد و گفت این نیروها علاوه بر نقشآفرینی در عملیات نظامی، در برخی حملات پهپادی نیز مشارکت داشتهاند. به گفته او، اعضای این نیروها بهصورت غیرقانونی و حتی با گذرنامههای جعلی در لبنان حضور دارند و روند اجرای تصمیم دولت برای اخراج آنها آغاز شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که درگیریها میان اسرائیل و حزبالله طی سه هفتهی گذشته شدت گرفته است؛ درگیریهایی که پس از حملات موشکی حزبالله به اسرائیل و در واکنش به تحولات اخیر منطقه آغاز شد. در مقابل، اسرائیل نیز حملات هوایی گستردهای را علیه اهدافی در لبنان انجام داده و نیروهای خود را به جنوب این کشور اعزام کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی لبنان، این درگیریها تاکنون به کشته شدن بیش از هزار نفر و آوارگی بیش از یک میلیون شهروند لبنانی منجر شده و نگرانیها درباره گسترش بیشتر بحران را افزایش داده است.