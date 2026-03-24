پایگاه نظامی در حسکهی سوریە مورد حمله قرار گرفت
دمشق عراق را در حمله به پایگاه نظامی حسکه مسئول دانست
ارتش سوریه اعلام کرد یک پایگاه نظامی در استان حسکه، در شمالشرق این کشور، هدف حملهی موشکی قرار گرفته است.
بر اساس بیانیهی منتشرشده، این حمله با شلیک چندین موشک از خاک عراق انجام شده و یک پایگاه نظامی در منطقهی مرزی حسکه را هدف قرار داده است. در همین حال، مقامات عراقی به طرف سوری اطلاع دادهاند که عملیات جستوجو برای شناسایی عاملان این حمله آغاز شده است.
در واکنش به این رویداد، سیپان حمو، معاون وزیر دفاع سوریه در امور مناطق شرقی، ضمن محکوم کردن حمله به پایگاه «خراب الجیر»، اعلام کرد این حمله از داخل خاک عراق صورت گرفته و تنها خسارات مادی برجای گذاشته و تلفات انسانی در پی نداشته است.
وی همچنین تأکید کرد که دولت عراق باید مسئولیت کامل این اقدام را بر عهده بگیرد و اقدامات فوری و قاطع برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی اتخاذ کند.
در همین راستا، یک منبع امنیتی در استان نینوا عراق اعلام کرده است که چندین موشک از خاک این کشور به سمت پایگاه «خراب الجیر» در نزدیکی قامشلی شلیک شده است. این پایگاه پیشتر در چارچوب ائتلاف بینالمللی علیه داعش مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار داشت، اما اخیراً تخلیه شده است.