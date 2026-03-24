بریتانیا ناو جنگی «HMS Dragon» را به شرق مدیترانه اعزام کرد

وزارت دفاع بریتانیا از اعزام یکی از پیشرفته‌ترین ناوهای جنگی خود به شرق دریای مدیترانه خبر داد

بر اساس این بیانیه، ناو جنگی «HMS Dragon» وارد شرق مدیترانه شده و مأموریت‌های نظامی خود را با هدف حفاظت از قبرس آغاز کرده است. هم‌زمان، جنگنده‌های بریتانیایی از نوع تایفون و اف-۳۵ نیز به‌صورت شبانه در مأموریت‌های دفاعی بر فراز آسمان قبرس، اردن، قطر و بحرین مشارکت داشته‌اند.

وزارت دفاع بریتانیا همچنین اعلام کرد یگان‌های زمینی این کشور که در مقابله با تهدیدات پهپادی تخصص دارند، موفق شده‌اند طی یک شب دو پهپاد ایرانی را در منطقه‌ای پرخطر منهدم کنند.

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است که بریتانیا با همکاری شرکت‌های بخش دفاعی، در حال تأمین سامانه‌های پدافند هوایی برای متحدان خود در منطقه خلیج فارس است. از جمله این اقدامات می‌توان به استقرار سامانه «Rapid Sentry» در کویت و برنامه‌ریزی برای ارسال سامانه‌های موشکی سبک به بحرین در آینده نزدیک اشاره کرد.

این تحرکات نظامی در شرایطی انجام می‌شود که منطقه‌ی خاورمیانه و خلیج فارس به‌دلیل تشدید تنش‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل با وضعیت امنیتی حساسی مواجه شده است.