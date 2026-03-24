در بیست ‌و پنجمین روز  رویارویی ایران و آمریکا–اسرائیل؛ حملات متقابل همچنان در حال تشدید است

ایران طرف مقابل را به فراتر از "مقابله‌به‌مثل" تهدید می‌کند

در حالی که بحران نظامی در خاورمیانه وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده، تحولات میدانی و سیاسی نشان می‌دهد دامنه‌ی درگیری‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل و همچنین تأثیرات آن بر کشورهای منطقه به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است. هم‌زمان، تبادل تهدیدها، حملات موشکی و پهپادی و تحرکات نظامی جدید، چشم‌انداز این بحران را پیچیده‌تر کرده است.

محسن رضایی، فرمانده‌ی پیشین سپاه پاسداران، با هشدار به آمریکا و اسرائیل اعلام کرد در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی ایران، پاسخ تهران «چشم در برابر چشم» نخواهد بود، بلکه ابعادی فراتر خواهد داشت.

او تأکید کرد جنگ تا زمان رفع تحریم‌ها، جبران خسارات و دریافت تضمین عدم مداخله‌ی آمریکا ادامه می‌یابد و گفت طرح‌هایی برای تجزیه ایران در دستور کار قرار دارد. رضایی همچنین کشورهای عربی را از همراهی با این سناریوها برحذر داشت.

موج جدید حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا

سپاه پاسداران از اجرای موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی علیه اهدافی در اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خبر داد.

به گفته‌ی این نهاد، شهرهایی مانند ایلات، دیمونا و تل‌آویو هدف قرار گرفته‌اند. در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافندی در آماده‌باش کامل قرار دارند و به ساکنان مناطق هدف، هشدارهای فوری برای پناه گرفتن ارسال شده است.

سنتکام: بیش از ۹ هزار هدف در ایران مورد حمله قرار گرفته است

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد از آغاز عملیات نظامی علیه ایران در ۲۸ فوریه، بیش از ۹ هزار هدف در داخل این کشور مورد حمله قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۱۴۰ شناور ایرانی نیز منهدم شده‌اند و اهداف شامل مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، پایگاه‌های موشکی و تأسیسات تولید سلاح بوده است.

ادامه حملات به زیرساخت‌های انرژی؛ با وجود مهلت اعلامی واشنگتن

با وجود اعلام قبلی دونالد ترامپ درباره تعلیق موقت حملات به زیرساخت‌های انرژی ایران، گزارش‌ها از تداوم این حملات حکایت دارد.

رسانه‌های ایرانی از هدف قرار گرفتن تأسیسات گازی در اصفهان و خرمشهر خبر داده‌اند. مقام‌های محلی اعلام کردند این حملات تلفات جانی نداشته، اما خساراتی به زیرساخت‌ها وارد شده است.

در واکنش، مقام‌های ایرانی بار دیگر هشدار داده‌اند هرگونه حمله به تأسیسات انرژی با پاسخ گسترده در سطح منطقه مواجه خواهد شد.

عربستان: رهگیری ده‌ها پهپاد در شرق کشور

عربستان سعودی اعلام کرد در یک موج جدید از حملات، ۳۰ پهپاد را که مناطق شرقی این کشور را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کرده است.

ریاض همچنین با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، بر حق خود برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی تأکید کرد.

ایران: سرنگونی ۱۳۱ پهپاد از آغاز جنگ

در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرد از آغاز جنگ تاکنون ۱۳۱ پهپاد متعلق به «دشمن» را سرنگون کرده است.

به گفته این نهاد، این پهپادها در مناطق مختلف از جمله قشم و کرمان رهگیری شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تشدید جنگ پهپادی در آسمان منطقه است.

چشم‌انداز بحران؛ گسترش جنگ به حوزه‌ی انرژی و اقتصاد

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بحران جاری از یک درگیری محدود فراتر رفته و به یک رویارویی چندلایه با پیامدهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.

ورود زیرساخت‌های انرژی به فهرست اهداف، افزایش حملات پهپادی و گسترش دامنه درگیری‌ها، خطر بی‌ثباتی گسترده‌تر در خاورمیانه و تأثیرگذاری مستقیم بر بازارهای جهانی انرژی را افزایش داده است.