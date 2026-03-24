لبنان سفیر ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد؛ مهلت خروج تا یکشنبه آینده

وزارت امور خارجه و مهاجرین لبنان امروز۴ فروردین ۱۴۰۵ (۲۴ مارس ۲۰۲۶) رسماً اعتبارنامه‌ی محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت را لغو و وی را "عنصر نامطلوب" اعلام کرد. طبق تصمیم رسمی، سفیر ایران موظف است حداکثر تا یکشنبه ۸ فروردین (۲۹ مارس ۲۰۲۶) خاک لبنان را ترک کند.

عبدالستار عیسی، دبیرکل وزارت امور خارجه‌ی لبنان، امروز کاردار سفارت ایران در بیروت، توفیق صمدی خوشخو را احضار کرد و این تصمیم را به وی ابلاغ نمود. یوسف رجی، وزیر امور خارجه‌ی لبنان نیز در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «امروز به دبیرکل وزارت امور خارجه‌ی دستور دادم کاردار سفارت ایران را احضار کند تا تصمیم لغو موافقت‌نامه سفیر تعیین‌شده ایران، محمدرضا شیبانی، اعلام وی به عنوان عنصر نامطلوب و درخواست خروج وی از خاک لبنان تا مهلت حداکثر ۲۹ مارس ۲۰۲۶ را به اطلاع او برساند.»

در اقدامی متقابل، لبنان سفیر خود در تهران، احمد سویدان را برای مشورت به بیروت فراخوانده است. این اقدام دیپلماتیک معمولاً در سطح بالای تنش بین دو کشور انجام می‌شود.

این تصمیم در چارچوب صلاحیت‌های حاکمیتی و دیپلماتیک لبنان اتخاذ شده و به نقض «هنجارهای دیپلماتیک و رویه‌های تثبیت‌شده» میان دو کشور از سوی تهران نسبت داده شده است. تنش‌های اخیر شامل موارد زیر است:

- احضارهای مکرر پیشین سفیر ایران به دلیل موضع‌گیری‌های علنی در قبال مسائل داخلی لبنان، به‌ویژه مخالفت با خلع سلاح حزب‌الله.

- ادعای انجام عملیات مشترک نیروهای ایرانی با حزب‌الله علیه اسرائیل.

- حملات اسرائیل به اهداف مرتبط با ایران در خاک لبنان که منجر به خروج موقت بیش از ۱۵۰ شهروند ایرانی (از جمله تعدادی دیپلمات) در اوایل اسفند ۱۴۰۴ شد.

پیش از این، پذیرش شیبانی (جانشین مجتبی امانی که مأموریت سه‌ساله‌اش در بهمن ۱۴۰۴ به پایان رسید) با تأخیرهایی در مراحل اداری لبنان مواجه بود و برخی احزاب لبنانی از جمله بلوک ملی و نیروهای لبنانی، بارها خواستار اخراج سفیر ایران شده بودند.