مظلوم عبدی در پی شهادت شماری از نیروهای پیشمرگه، به پرزیدنت بارزانی تسلیت گفت

2 ساعت پیش

فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک اعلام کرد در پی حملات موشکی بامداد سه‌شنبه به مواضع پیشمرگه در مرز سوران، با مردم کوردستان، نیروهای پیشمرگه و خانواده‌های شهدا ابراز همدردی می‌کند و برای زخمی‌ها آرزوی بهبودی دارد.

مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هـ.س.د)، امروز سه‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶ (۴ فروردین ۱۴۰۵) در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در پی شهادت شماری از نیروهای پیشمرگه در سوران، با مردم اقلیم کوردستان و نیروهای پیشمرگه ابراز همدردی می‌کند.

او در بخشی دیگر از پیام خود تأکید کرد: «به این مناسبت، مراتب تسلیت و همدردی خود را به پرزیدنت مسعود بارزانی، تمامی مسئولان اقلیم کوردستان و خانواده‌های شهدا تقدیم می‌کنیم و برای زخمی‌ها آرزوی بهبودی سریع داریم.»

بامداد امروز، سه‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶، در دو حمله جداگانه با موشک‌های بالستیک، مقرها و پایگاه‌های نیروهای پیشمرگه در مرز قەزای سوران از سوی جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفت.

بر اثر این حملات، ۶ نیروی پیشمرگه شهید و ۳۰ نیروی دیگر نیز زخمی شدند.