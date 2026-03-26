فرانسه حمله به نیروهای پیشمرگه را محکوم کرد
سرکنسول عمومی فرانده در اربیل بر ادامهی حمایت کشورش از مردم کوردستان تأکید کرد
کنسول عمومی فرانسه در اقلیم کوردستان حملهی موشکی بالستیک اخیر به نیروهای پیشمرگه را بهشدت محکوم کرد و بر ادامهی حمایت این کشور از مردم کورد تأکید نمود.
یان برم، کنسول عمومی فرانسه، روز پنجشنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۶ در پیامی خطاب به مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که این حمله که یگانهای پنجم و هفتم پیشمرگه در منطقهی سوران را هدف قرار داد، به کشته شدن ۶ نیروی پیشمرگه و زخمی شدن ۳۰ نفر دیگر انجامیده است.
در این پیام، فرانسه ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده قربانیان، برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرده و این اقدام را «حملهای خصمانه» علیه اقلیم کوردستان توصیف کرده است.
کنسول فرانسه تأکید کرد: «فرانسه در برابر این اقدامات، همبستگی خود را با مسئولان و مردم اقلیم کوردستان اعلام میکند.»
وی همچنین تصریح کرد که پاریس به تلاشهای خود برای حمایت از ثبات، امنیت و صلح در اقلیم کوردستان و منطقه ادامه خواهد داد.