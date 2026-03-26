گزارش‌ها از خسارات گسترده در پی حمله به مواضع حشد شعبی حکایت دارد

2 ساعت پیش

یک پایگاه متعلق به تیپ ۶۱ حشد شعبی در منطقه دوبز هدف حمله‌ی هوایی قرار گرفت؛ هنوز آمار دقیقی از تلفات انسانی منتشر نشده است.

منابع محلی در استان کرکوک از هدف قرار گرفتن یک پایگاه حشد شعبی در منطقه‌ی دوبز خبر می‌دهند؛ حمله‌ای که به گفته‌ی شاهدان، خسارات قابل توجهی بر جای گذاشته است.

بر اساس گزارش خبرنگار کوردستان۲۴، روز پنج‌شنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۶، پایگاه تیپ ۶۱ وابسته به گردان دوم سازمان بدر، دو بار توسط جنگنده‌ها بمباران شده است.

به گفته‌ی این گزارش، پیش از وقوع حمله، جنگنده‌ها در آسمان منطقه به پرواز درآمده و سپس در دو نوبت این پایگاه را هدف قرار داده‌اند. این تیپ که پس از سال ۲۰۱۸ تشکیل شده، از نیروهای حشد عشایری به‌شمار می‌رود.

ساکنان مناطق اطراف اعلام کرده‌اند که شدت انفجارها موجب وارد آمدن خسارات سنگین به ساختمان‌های نزدیک محل حادثه شده است. با این حال، تاکنون آمار دقیقی از تلفات جانی منتشر نشده و منابع پلیس محلی نیز اعلام کرده‌اند که بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.

این حمله در حالی رخ داده که به گفته‌ی منابع خبری، از زمان آغاز درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران، این هفتمین بار است که مواضع حشد شعبی در منطقه دوبز هدف قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تشدید ناامنی در این بخش از عراق است.