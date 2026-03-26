مسرور بارزانی از پیشمرگان زخمی عیادت کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان با حضور در یکی از بیمارستانهای اربیل، از مجروحان حمله موشکی اخیر به نیروهای پیشمرگه در منطقهی سوران عیادت کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، عصر روز پنجشنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۶ (۶ فروردین ۱۴۰۵) با حضور در یکی از بیمارستانهای اربیل، از پیشمرگان زخمیشده در پی حمله موشکی بالستیک اخیر به نیروهای پیشمرگه در منطقه سوران عیادت کرد.
در این دیدار، نخستوزیر اقلیم کوردستان ضمن ابلاغ سلام و احترام پرزیدنت مسعود بارزانی، از وضعیت جسمانی مجروحان جویا شد و برای آنان آرزوی بهبودی سریع کرد.
مسرور بارزانی همچنین به مسئولان وزارت بهداشت اقلیم کوردستان دستور داد تمامی امکانات و اقدامات لازم برای درمان کامل مجروحان فراهم شود و روند رسیدگی به وضعیت آنان با حداکثر توان ادامه یابد.
این عیادت در ادامهی پیگیریهای مقامات اقلیم کوردستان پس از حملهی اخیر به مواضع پیشمرگه در منطقهی سوران انجام شده است.