عراقچی از موضع بغداد در مورد حملهی اسرائیل و آمریکا به ایران تمجید کرد
وزیر خارجهی ایران موضوع دولت عراق را نشانهای از همبستگی منطقهای دانست
وزیر امور خارجهی ایران با اشاره به موضع عراق در قبال تحولات اخیر، از حمایت بغداد قدردانی کرد و همزمان آمریکا را به استفاده از شهروندان کشورهای خلیج بهعنوان «سپر انسانی» متهم کرد.
وزیر امور خارجهی ایران با برجسته کردن نقش عراق در تحولات اخیر منطقه، از موضع دولت و مردم این کشور در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل قدردانی کرد و آن را نشانهای از همبستگی منطقهای دانست.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، روز پنجشنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۶ (۶ فروردین ۱۴۰۵) در اظهاراتی اعلام کرد که دولت و مردم عراق حملات اخیر آمریکا و اسرائیل را محکوم کردهاند و تهران از این موضع «حمایتگرانه» استقبال میکند.
عراقچی با تمجید از این رویکرد گفت که ایستادگی بغداد در کنار ایران، بازتابی از درک مشترک نسبت به تحولات منطقه و پیامدهای آن است و میتواند به تقویت همگرایی در برابر بحرانهای جاری کمک کند.
وی در ادامه اظهارات خود، آمریکا را به استفاده از شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بهعنوان «سپر انسانی» متهم کرد و مدعی شد که نیروهای آمریکایی از پایگاههای نظامی در این کشورها خارج شده و برای پنهان شدن به هتلها و ساختمانهای غیرنظامی پناه بردهاند.
به گفته عراقچی، این اقدام با هدف کاهش آسیبپذیری نیروهای آمریکایی صورت گرفته، اما در عین حال جان غیرنظامیان را در معرض خطر قرار داده است. او همچنین مدعی شد که در داخل آمریکا، برخی هتلها از پذیرش نیروهای نظامی به دلیل نگرانیهای امنیتی خودداری میکنند.
وزیر امور خارجه ایران از کشورهای خلیج فارس خواست تا از میزبانی نیروهای نظامی آمریکا در مراکز غیرنظامی خودداری کنند و اجازه ندهند این نیروها در میان شهروندان مستقر شوند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تنشهای منطقهای میان ایران، آمریکا و متحدانش همچنان ادامه دارد و مواضع کشورهای منطقه، از جمله عراق، به یکی از عوامل مهم در معادلات سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.