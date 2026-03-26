گزارش تسنیم: ایران باید از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای خارج شود
یک رسانهی نزدیک به نهادهای رسمی ایران، پیمان NPT را «ابزار جاسوسی» خواند
خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی تحلیلی خواستار خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) شده و این توافق را فاقد کارکرد واقعی برای تهران توصیف کرده است.
در این گزارش آمده است که هدف اولیه NPT حمایت از استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای بوده، اما در عمل این پیمان به ابزاری برای فشار و جمعآوری اطلاعات علیه ایران تبدیل شده است.
تسنیم با اشاره به عدم عضویت اسرائیل در این پیمان، تأکید کرده است که در حالیکه تهران به تعهدات خود پایبند بوده، هیچ فشار مشابهی بر تلآویو اعمال نشده است. همچنین به همکاریهای گستردهی ایران در چارچوب توافق برجام اشاره شده است.
در بخش دیگری از این گزارش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به جانبداری از آمریکا و اسرائیل متهم شده و ادعا شده که مواضع وی بهطور غیرمستقیم زمینه حملات به تأسیسات هستهای ایران را فراهم کرده است.