انهدام یک پهپاد ناشناس در آسمان کرکوک

وزارت دفاع عراق اعلام کرد یک پهپاد ناشناس در محدوده‌ی عملیاتی نیروهای ارتش در کرکوک سرنگون شده است

وزارت دفاع عراق روز پنج‌شنبه، ۲۶ مارس ۲۰۲۶ (۶ فروردین ۱۴۰۵)، در بیانیه‌ای از سرنگونی یک پهپاد ناشناس در آسمان استان کرکوک خبر داد.

در این بیانیه آمده است که این پهپاد در محدوده مسئولیت گردان سوم از تیپ ۴۴ وابسته به لشکر یازدهم پیاده و تحت فرماندهی عملیات کرکوک شناسایی شده است.

به‌گفته‌ی وزارت دفاع، یگان‌های ارتش بلافاصله به این تهدید واکنش نشان داده و موفق شدند پهپاد را در منطقه روستای «فاخِره» سرنگون کنند، بدون آنکه هیچ خسارت جانی یا مالی گزارش شود.

در ادامه‌ی بیانیه تأکید شده است که پس از سرنگونی پهپاد، یک نیروی نظامی به همراه تیم مهندسی میدانی، تحت نظارت فرمانده‌ی یگان مربوطه، به محل اعزام شده‌اند تا اقدامات فنی لازم را مطابق با دستورالعمل‌های نظامی انجام دهند.

وزارت دفاع عراق با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای خود اعلام کرد که هرگونه تهدید علیه امنیت منطقه با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد و افزود:

«چنین تلاش‌هایی تأثیری بر اجرای مأموریت‌های ما نخواهد داشت و با آن‌ها به‌طور جدی برخورد می‌کنیم.»