سه کشور منطقه‌ای از تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و انتقال پیام‌های غیرمستقیم میان ایران و آمریکا خبر دادند

2 ساعت پیش

وزرای خارجه‌ی مصر و پاکستان اعلام کردند که با همکاری ترکیه، نقش میانجی را برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و پیشبرد مسیر دیپلماسی میان ایران و آمریکا ایفا می‌کنند.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه‌ی مصر، هشدار داد که ادامه‌ی جنگ در منطقه پیامدهای خطرناک سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای جهان خواهد داشت و تأکید کرد که تنها راه‌حل، تداوم تلاش‌های دیپلماتیک است.

در همین راستا، اسحاق دار سیاستمداری پاکستانی اعلام کرد که واشنگتن از طریق اسلام‌آباد یک طرح ۱۵ بندی را به ایران ارائه داده و تهران در حال بررسی آن است. به گفته وی، ترکیه و مصر نیز از این ابتکار حمایت می‌کنند.

این تلاش‌ها در حالی ادامه دارد که اختلافات اساسی میان دو طرف پابرجاست؛ دونالد ترامپ مدعی تمایل ایران به توافق شده، در حالی که عباس عراقچی هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است.

در مجموع، این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌های نظامی در منطقه افزایش یافته و کشورهای منطقه در تلاش‌اند از طریق کانال‌های غیرمستقیم از گسترش بحران جلوگیری کنند.