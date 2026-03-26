تام باراک بر تعهد دونالد ترامپ برای کمک به ثبات اقلیم کوردستان تأکید کرد

3 ساعت پیش

نماینده‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، حملات اخیر به نیروهای پیشمرگه کوردستان را «بی‌اساس و فاقد مشروعیت» توصیف کرد و بر ادامه‌ی حمایت واشنگتن از اقلیم کوردستان تأکید نمود.

تام باراک روز پنج‌شنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۶ (۶ فروردین ۱۴۰۵) در اظهاراتی درباره‌ی حملات موشکی اخیر که به کشته شدن ۶ نیروی پیشمرگه انجامید، اعلام کرد: این حملات هیچ‌گونه مبنای قانونی یا مشروعیتی ندارند.

باراک همچنین از تماس تلفنی خود با مسرور بارزانی خبر داد و گفت در این گفت‌وگو، موضع ایالات متحده در قبال تحولات اخیر و حمایت از اقلیم کوردستان مورد بحث قرار گرفته است.

وی افزود که در این تماس، تعهد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای همکاری با اقلیم کوردستان در راستای تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای به‌طور رسمی به اطلاع نخست‌وزیر اقلیم رسانده شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حملات اخیر به مواضع پیشمرگه، واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به‌دنبال داشته و نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است.