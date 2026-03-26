نمایندهی آمریکا: حملات به پیشمرگه «فاقد هرگونه مشروعیت» است؛ تأکید بر حمایت از اقلیم کوردستان
تام باراک بر تعهد دونالد ترامپ برای کمک به ثبات اقلیم کوردستان تأکید کرد
نمایندهی رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، حملات اخیر به نیروهای پیشمرگه کوردستان را «بیاساس و فاقد مشروعیت» توصیف کرد و بر ادامهی حمایت واشنگتن از اقلیم کوردستان تأکید نمود.
تام باراک روز پنجشنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۶ (۶ فروردین ۱۴۰۵) در اظهاراتی دربارهی حملات موشکی اخیر که به کشته شدن ۶ نیروی پیشمرگه انجامید، اعلام کرد: این حملات هیچگونه مبنای قانونی یا مشروعیتی ندارند.
باراک همچنین از تماس تلفنی خود با مسرور بارزانی خبر داد و گفت در این گفتوگو، موضع ایالات متحده در قبال تحولات اخیر و حمایت از اقلیم کوردستان مورد بحث قرار گرفته است.
وی افزود که در این تماس، تعهد دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای همکاری با اقلیم کوردستان در راستای تقویت ثبات و امنیت منطقهای بهطور رسمی به اطلاع نخستوزیر اقلیم رسانده شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که حملات اخیر به مواضع پیشمرگه، واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی را بهدنبال داشته و نگرانیها درباره تشدید تنشها در منطقه را افزایش داده است.