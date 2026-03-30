افزایش قیمت نفت در پی تهدیدهای ترامپ علیه ایران

25 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – با تشدید بحران خاورمیانه با ورود شورشیان حوثی به جنگ و تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به نابودی پایانه اصلی صادرات ایران، قیمت نفت افزایش یافت.

با این حال، سهام اروپا و آمریکا با تمرکز بازارها بر اظهارات ترامپ در مورد مذاکرات، افزایش یافت.

ترامپ ابراز اطمینان کرد که به زودی به یک توافق مذاکره‌ای دست خواهد یافت، اما هشدار داد که اگر این توافق حاصل نشود - یا اگر ایران همچنان تنگه هرمز را به روی تجارت دریایی مسدود کند - نیروهای آمریکایی جزیره خارک و تمام چاه‌های نفت و تولید برق ایران را "منفجر" خواهند کرد.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال، معیار بین‌المللی، در مقطعی بیش از سه درصد افزایش یافت و در معاملات آسیا به تقریباً 117 دلار در هر بشکه رسید.

با شروع معاملات سهام وال استریت، قیمت این نفت با 2.4 درصد افزایش به 107.86 دلار در هر بشکه رسید.

شاخص‌های اصلی سهام وال استریت افزایش یافت و داو جونز 0.9 درصد افزایش یافت.

پاتریک اوهر، تحلیلگر Briefing.com، وضعیت اقتصاد جهانی و بازارها را به تقاطعی تشبیه کرد که در آن چراغ راهنمایی به طور همزمان همه رنگ‌ها را نشان می‌دهد.

وی گفت سرمایه‌گذاران سهام «امروز صبح از چراغ سبز» ترامپ مبنی بر اینکه «مذاکرات جدی با یک نظام جدید و معقول‌تر برای پایان دادن به عملیات نظامی در ایران در حال انجام است» الگو می‌گیرند.

او افزود، از سوی دیگر، بازارهای نفت از چراغ قرمز تهدیدهای ترامپ برای نابودی میادین نفتی و پایانه صادراتی ایران و همچنین گزارش‌هایی مبنی بر آماده‌سازی نیروهای زمینی ایالات متحده و نیز دخالت حوثی‌ها در جنگ با شلیک موشک به اسرائیل، الگو گرفتند.

با ورود درگیری به پنجمین هفته خود، احتمال گسترش جنگ افزایش یافت، زیرا شورشیان حوثی روز شنبه اعلام کردند که «رگباری از موشک‌های کروز و پهپادها» را به سمت سایت‌های استراتژیک در اسرائیل شلیک کرده‌اند.

کریس وستون، تحلیلگر پپرستون، با اشاره به آبراه بین یمن و شاخ آفریقا گفت: «توانایی حوثی‌ها در ایجاد اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه باب المندب، که تقریباً ۱۲ درصد از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد، خطر کلیدی جدید است.»

ای‌اف‌پی/ب.ن