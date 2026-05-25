پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز انقلاب گولان

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز انقلاب گولان، این جنبش را ادامه‌ی راهبردی انقلاب ایلول و مظهر اراده‌ی پولادین مردم برای دستیابی به اهداف مقدس توصیف کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی روز سه‌شنبه، ۲۶ مه ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵)، به مناسبت فرارسیدن پنجاهمین سالگرد آغاز انقلاب ماه مه (گولان)، پیامی صادر و طی آن بر اهمیت تاریخی این جنبش در تداوم حقوق مشروع ملت کوردستان تأکید کرد.

پرزیدنت بارزانی در این پیام، انقلاب گولان را "مرحله‌ای مهم و سرنوشت‌ساز در مبارزه‌ی ملت کوردستان" نامید و خاطرنشان کرد که این خیزش، حامل پیام و اهداف انقلاب بزرگ ایلول (سپتامبر) بوده است. ایشان تأکید کرد که این انقلاب به جهانیان ثابت کرد اراده‌ی ملت کوردستان برای آزادی هرگز در هم نمی‌شکند.

متن کامل پیام پرزیدنت مسعود بارزانی به مناسبت سالگرد انقلاب گولان:

"به نام خداوند بخشنده و مهربان

انقلاب گولان مرحله‌ای مهم و سرنوشت‌ساز در مبارزه‌ی ملت کوردستان بود. این انقلاب، ادامه‌دهنده و حامل پیام و اهداف انقلاب بزرگ ایلول محسوب می‌شد. انقلاب گولان به همگان ثابت کرد که اگر در مرحله‌ای، مبارزه‌ی ملت کوردستان برای مدتی کوتاه با وقفه مواجه شده باشد، اما اراده‌ی این ملت هرگز سست نشده، بلکه برای دستیابی به اهداف مقدس، با امید و نیرویی تازه به تلاطم و مبارزه‌ی خود ادامه داده است. انقلاب گولان به پیروزی رسید؛ چرا که بر قهرمانی پیشمرگه، ایستادگی توده‌های مردم، سازماندهی نیرومند و شعار و اهدافی روشن استوار بود.

در پنجاهمین سالگرد آغاز انقلاب گولان، مراتب قدردانی خود را از مردم کوردستان و تمامی مبارزان، پیشمرگه‌ها و میهن‌پرستانی که در داخل و خارج از کوردستان نقشی قهرمانانه در این انقلاب ایفا کرده و تاریخی درخشان و پر از افتخار برای ملت خود رقم زدند، ابراز می‌دارم.

در این سال‌یاد، به روح پاک نخستین شهید انقلاب گولان، شهید سید عبدالله حاجی عمرانی و تمامی شهدای این انقلاب و همه‌ی شهدای کورد و کوردستان درود می‌فرستیم. آزادی و سایر دستاوردهای امروز ملت ما، محصول خون شهدا، قهرمانی پیشمرگه و رنج و اخلاص مبارزان انقلاب گولان و تمامی انقلاب‌های ملت کوردستان است."

نقلاب گولان (انقلاب ماه مه) یکی از نقاط عطف جنبش آزادی‌خواهی در کوردستان است که در ۲۶ مه ۱۹۷۶ (۵ خرداد ۱۳۵۵) به رهبری پارت دموکرات کوردستان و تحت فرماندهی مستقیم پرزیدنت مسعود بارزانی آغاز شد.

این جنبش در شرایطی شکل گرفت که پس از امضای توافق‌نامه‌ی الجزایر در مارس ۱۹۷۵ میان دولت وقت عراق و پادشاهی ایران، حمایت‌های خارجی از جنبش ملی کوردستان قطع شده و انقلاب ایلول با توقفی موقت روبرو شده بود.

نخستین جرقه‌ی این انقلاب با درگیری مسلحانه‌ی گروهی ۲۳ نفره از نیروهای پیشمرگه با ارتش عراق در منطقه‌ی مرزی "حاجی عمران" زده شد. در این نبرد، سید عبدالله حاجی عمرانی به عنوان نخستین شهید این مرحله از مبارزات شناخته شد.

انقلاب گولان که تا قیام سراسری سال ۱۹۹۱ (راپەڕین) ادامه یافت، نقش کلیدی در حفظ انسجام ملی، احیای روحیه‌ی مقاومت و زمینه‌سازی برای تأسیس دولت اقلیم کوردستان ایفا کرد. این انقلاب امروزه به عنوان نماد اراده‌ی تسلیم‌ناپذیر ملتی شناخته می‌شود که در سخت‌ترین شرایط تاریخی، از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکرد.