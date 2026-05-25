وزارت خارجه‌ی عراق فدرال به مناسبت سالگرد تأسیس شورای همکاری خلیج بیانیه‌ای صادر کرد

وزارت امور خارجه‌ی عراق در چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای همکاری خلیج، بر پیوند عمیق میان ثبات منطقه و امنیت ملی این کشور تأکید کرد.

وزارت امور خارجه‌ی عراق روز سه‌شنبه، ۲۶ مه ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵)، با صدور بیانیه‌ای ، چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای همکاری کشورهای عرب خلیج را به اعضای این اتحادیه‌ی منطقه‌ای تبریک گفت.

در این بیانیه، بغداد بر نقش کلیدی این شورا در تقویت ثبات و همکاری‌های چندجانبه ستایش کرد.

در بخشی از بیانیه‌ی وزارت امور خارجه‌ی عراق آمده است: «جمهوری عراق با نگاهی راهبردی به مناسبات خود با کشورهای حوزه‌ی خلیج می‌نگرد. ما بر این باوریم که امنیت و ثبات این کشورها، بخش جدایی‌ناپذیر از منظومه‌ی امنیت ملی عربی و در امتداد امنیت ملی عراق محسوب می‌شود.» این موضع‌گیری نشان‌دهنده‌ی تداوم سیاست نزدیکی بغداد به کشورهای عربی منطقه در سال‌های اخیر است.

دستگاه دیپلماسی عراق در این بیانیه بر حمایت مستمر خود از گسترش روابط دوجانبه و همکاری‌های مشترک با هدف دستیابی به توسعه‌ی همه‌جانبه در منطقه تأکید کرد.

عراق همچنین از ضرورت تقویت روحیه‌ی همکاری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مشترک سخن گفت.

در پایان، وزارت امور خارجه‌ی عراق بار دیگر بر لزوم اتکا به زبان گفتگو و تفاهم به عنوان تنها راهکار حل چالش‌ها و اختلافات منطقه‌ای تأکید کرد.

این بیانیه خاطرنشان می‌سازد که صلح پایدار تنها از طریق احترام متقابل و تقویت پیوندهای برادرانه میان تمامی کشورهای منطقه حاصل خواهد شد.