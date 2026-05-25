سوریه از ساکنان حاشیه‌ی فرات خواسته است تا خانه‌های خود را در مناطق پایین‌دست و نزدیک به رودخانه تخلیه نمایند

3 ساعت پیش

وزارت مدیریت اضطراری و بلایای طبیعی سوریه، هشدار فوری به ساکنان مناطق مجاور رودخانه فرات در استان‌های دیرالزور و رقه صادر کرده و از آنان خواسته است تا خانه‌های خود را در مناطق پایین‌دست و نزدیک به رودخانه تخلیه نمایند.

این اقدام به دلیل افزایش قابل توجه سطح آب رودخانه و خطر وقوع سیلاب در ساعات و روزهای آتی اتخاذ شده است.

وزارت انرژی سوریه اعلام داشته که به منظور حفظ ایمنی سد فرات و جلوگیری از هرگونه آسیب به تأسیسات آن، چندین دریچه تخلیه باز شده و حجم رهاسازی آب به حدود ۱۵۰۰ مترمکعب در ثانیه افزایش یافته است. این بالاترین میزان تخلیه آب در بیش از سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

تیم‌های دفاع مدنی و مدیریت اضطراری در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و مهندسان و متخصصان به صورت مداوم سطح آب سد و رودخانه را پایش می‌کنند. مقامات رسمی تأکید کرده‌اند که شهروندان از نزدیک شدن به رودخانه فرات خودداری ورزند و دستورالعمل‌های صادرشده را به دقت رعایت کنند تا وضعیت به حالت عادی بازگردد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، دلایل اصلی این افزایش سطح آب، رهاسازی حجم بالای آب از سوی ترکیه در روزهای اخیر و همچنین بارندگی‌های قابل توجه فصل جاری است که موجب افزایش ورودی آب به مخزن سد شده است.

مقامات نسبت به احتمال افزایش بیش از دو متری سطح آب در برخی بخش‌های رودخانه هشدار داده‌اند.