افزایش چشمگیر واردات چای سریلانکا به عراق؛ سهم ۳۹ هزار تنی در سال ۲۰۲۵
کنسول افتخاری سریلانکا در اقلیم کوردستان، فاش کرد که بازار عراق و اقلیم کوردستان یکی از بزرگترین بازارهای چای سریلانکا است. وی، با اشاره به اینکه حجم واردات این محصول تنها در سال ۲۰۲۵ به ۳۹ هزار تن افزایش یافته، تاکید کرد که تقاضا برای چای سریلانکا سالانه در حال رشد است.
امروز دوشنبه (۲۵ مه ۲۰۲۶)، دکتر احمد جلال، کنسول افتخاری سریلانکا در اقلیم کوردستان، در خصوص تاریخچه و حجم مبادلات تجاری چای سریلانکا به کوردستان۲۴ گفت: پیشینه واردات چای سریلانکا به عراق و اقلیم کوردستان به دهه ۱۹۶۰ میلادی بازمیگردد؛ این بدان معناست که چای سریلانکا نزدیک به ۶۵ سال است که جایگاه خود را در خانهها و بازارهای عراق و اقلیم کوردستان حفظ کرده است.
کنسول افتخاری سریلانکا با تمرکز بر دادههای سال ۲۰۲۵ افزود: سال گذشته نزدیک به ۳۹ هزار تن چای وارد عراق شد. این میزان در مقایسه با سال ۲۰۲۴، افزایشی در حدود ٥ هزار تنی را نشان میدهد که گویای این واقعیت است که تقاضا برای چای روندی رو به رشد دارد.
احمد جلال، در رابطه با قیمت و کیفیت این محصول توضیح داد که ارزانترین نوع چای سریلانکا که مجوز صادرات دارد، حدود ۲.۵ دلار قیمت دارد، در حالی که گرانترین نوع آن یعنی "چای سفید"، قیمت آن به نزدیک ۶۰۰ دلار میرسد.
وی همچنین اشاره کرد که "چای سیاه" بیشترین متقاضی را دارد، اما با این وجود، انواع دیگر مانند چای سبز، چای لاغری و چای کولون (اولانگ) نیز خریداران زیادی دارند.
کنسول افتخاری سریلانکا در پایان با اشاره به نقش بخش خصوصی اظهار داشت: مجموعهای از شرکتهای بزرگ و فعال در اقلیم کوردستان و عراق وجود دارند که به صورت رسمی و در حجم کلان در زمینه واردات چای سریلانکا فعالیت میکنند؛ این شرکتها نقش بسزایی در تأمین این محصول و معرفی برندهای مختلف آن به بازار ایفا میکنند.