توضیحات مقامات اربیل دربارهی آخرین وضعیت اجرای سیستم گمرکی «اسیکودا»
دو لت اقلیم کوردستان در نامهای به نخستوزیر عراق، خواهان تعیین تکلیف نهایی توافقنامهی سیستم اسیکودا شد
دولت اقلیم کوردستان با ارسال نامهای رسمی به نخستوزیر عراق، خواهان تعیین تکلیف نهایی توافقنامهی سیستم اسیکودا شد؛ این سیستم هنوز در هیچیک از گذرگاههای مرزی اقلیم اجرایی نشده است.
دولت اقلیم کوردستان در مکاتبهای رسمی با نخستوزیر عراق، خواستار یکسرهکردن پروندهی توافق بر سر سیستم اتوماسیون دادههای گمرکی (اسیکودا) شده است. بر اساس برنامهریزیها، قرار است در آیندهای نزدیک، شورای اقتصادی عراق با حضور نمایندگان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال، برای تصمیمگیری نهایی دربارهی پیشنویس این توافقنامه تشکیل جلسه دهد.
سامی جلال، رئیس تیم دولت اقلیم کوردستان در پروژهی سیستم اسیکودا، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد: «ما مکاتبات لازم را با دولت عراق انجام دادهایم و منتظر نشست شورای اقتصادی برای تصویب پیشنویس توافق هستیم.» وی با رد شایعات منتشر شده مبنی بر آغاز به کار این سیستم در پایانههای مرزی، تأکید کرد که تا زمان امضای رسمی توافقنامه، این سیستم در هیچیک از ۶ گذرگاه مرزی رسمی اقلیم کوردستان اجرایی نخواهد شد، اما به محض امضا، بهصورت سراسری عملیاتی میگردد.
سامی جلال همچنین به یکی از تصمیمات پیشین دولت عراق دربارهی واردات کالا از طریق اسیکودا اشاره کرد و گفت: «این تصمیم که در دورهی دولت پیشبرد امور عراق اتخاذ شده، دارای دو ایراد اساسی است؛ نخست اینکه هنوز توافق نهایی بر سر سیستم حاصل نشده و دوم اینکه مفاد آن با قانون گمرک عراق مغایرت دارد. طبق قانون، کالا باید ابتدا بازرسی و طبقهبندی شود و بازرگان نباید پیش از این مراحل ملزم به پرداخت رسوم گمرکی و مالیات باشد.»
در همین رابطه، روز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶ (۳ خرداد ۱۴۰۵)، امید صباح، رئیس دیوان شورای وزیران اقلیم کوردستان نیز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که موضوع اسیکودا مراحل نهایی خود را طی میکند و تنها برخی اقدامات اداری و امضاهای نهایی باقی مانده است.
امید صباح همچنین به «پروژهی روشنایی» و همکاریهای دوجانبه در بخش برق اشاره کرد و افزود: «ما ابتکار عمل مهمی را برای انتقال تجربیات موفق اقلیم کوردستان در حوزهی برق به نخستوزیر عراق ارائه کردهایم که مورد استقبال قرار گرفته است و دولت اقلیم کوردستان در این زمینهی راهبردی، هماهنگی کامل با دولت عراق خواهد داشت.»