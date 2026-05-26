مسرور بارزانی: انقلاب گولان ارادهی ملت کوردستان را در برابر توطئهها به اثبات رساند
انقلاب گولان نقطهی عطفی در شکست توطئهی بدخواهان و گشایش افقی نو در مسیر مبارزات آزادیخواهانهی مردم کوردستان
معاون نایبرئیس پارت دموکرات کوردستان در پنجاهمین سالگرد آغاز انقلاب گولان، این جنبش را نقطهی عطفی در شکست توطئهی بدخواهان و گشایش افقی نو در مسیر مبارزات آزادیخواهانهی مردم کوردستان توصیف کرد.
مسرور بارزانی، معاون نایبرئیس پارت دموکرات کوردستان، به مناسبت فرارسیدن پنجاهمین سالگرد و یوبیل طلایی آغاز انقلاب گولان (خیزش ماه مه) پیامی صادر کرد.
وی در این پیام تأکید کرد که این انقلاب ثابت کرد ارادهی ملت کوردستان برای دستیابی به حقوق مشروع خود، از هرگونه توطئه و فشار سیاسی و نظامی نیرومندتر است.
متن کامل پیام مسرور بارزانی:
"در سالگرد پنجاهمین سال آغاز انقلاب ۲۶ گولان، با شکوه و افتخار فراوان، یاد همهی شهیدان سربلند، پیشمرگههای قهرمان، مبارزان و تلاشگران این انقلاب را گرامی میداریم؛ کسانی که علیرغم شرایط سخت آن دوران، با روحیهای والا، دست به مبارزه، تلاش و دفاع از حقوق مشروع مردم کوردستان زدند.
انقلاب گولان، نه تنها توطئهی دشمنان و بدخواهان کوردستان را درهم شکست، بلکه افق جدیدی را در برابر جنبش آزادیخواهی مردم کوردستان گشود و ثابت کرد که خواست و ارادهی ملت کوردستان، از هر توطئهای قویتر است و در نهایت به واسطهی استقامت، وحدت و همصدایی مردممان، انقلاب آزادی میهن (راپرین سال ١٩٩١) و دستاوردهای متعدد ملی دیگر دست یافتیم.
در یاد پنجاهمین سالگرد و یوبیل طلایی انقلاب گولان، سلام و درود بر روح پاک بارزانی جاودان و کاک ادریس همیشه در یاد و همهی شهیدان انقلاب گولان و تمامی شهیدان کوردستان."
انقلاب گولان که در ادبیات سیاسی کوردستان با نام "شورشی گولان" شناخته میشود، به معنای "انقلاب ماه مه" است. این جنبش یکی از سرنوشتسازترین مراحل مبارزات ملت کورد در کوردستان محسوب میشود که در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۷۶ (۵ خرداد ۱۳۵۵) به رهبری پارت دموکرات کوردستان و تحت فرماندهی مستقیم پرزیدنت مسعود بارزانی آغاز گردید.
این انقلاب در شرایطی شکل گرفت که جنبش کوردستان پس از امضای توافقنامهی الجزایر در مارس ۱۹۷۵ (اسفند ۱۳۵۳) میان رژیم وقت عراق و حکومت پهلوی در ایران، با دشواریهای بیسابقهای روبرو شده بود. قطع حمایتهای خارجی و فشار سنگین نظامی بر نیروهای پیشمرگه، منجر به توقف موقت انقلاب ایلول شده بود؛ اما سازماندهی مجدد نیروها توسط پرزیدنت مسعود بارزانی و یارانش، شعلهی مقاومت را بار دیگر برافروخت.
نخستین جرقهی مسلحانهی این انقلاب در منطقهی راهبردی "حاجی عمران" زده شد که در جریان آن، سید عبدالله حاجی عمرانی به عنوان نخستین شهید این راه شناخته شد. انقلاب گولان توانست روحیه مقاومت ملی را در میان مردم حفظ کرده و از سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) تا قیام سراسری سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) تداوم یابد.
کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند انقلاب گولان پیونددهندهی دو مقطع مهم تاریخی یعنی انقلاب ایلول و قیام سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) بود. این جنبش با تکیه بر استقامت تودههای مردم و جانفشانی پیشمرگهها، زمینهساز دستاوردهای بزرگی همچون تشکیل دولت اقلیم کوردستان و تثبیت جایگاه قانونی ملت کورد در معادلات منطقهای و بینالمللی شد. همهساله در روز ۲۶ مه (۵ خرداد)، این مناسبت به عنوان نماد ایستادگی و تجدید میثاق با آرمانهای ملی در سراسر اقلیم کوردستان گرامی داشته میشود.