قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمترین سطح خود در دو هفته‌ی اخیر کاهش یافت

2 ساعت پیش

در پی افزایش امیدواری‌ها نسبت به احتمال نزدیکی ایالات متحده و ایران برای دستیابی به یک توافق، قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمترین سطح خود در دو هفته‌ی اخیر کاهش یافت.

روز دوشنبه ۲۵ مه ۲۰۲۶ (۴ خرداد ۱۴۰۵)، قیمت نفت خام برنت و نفت تگزاس با کاهشی نزدیک به ۵ درصد روبرو شد و به ترتیب با قیمت‌های ۹۹.۴۱ دلار و ۹۲.۴۹ دلار در هر بشکه معامله شدند. هم‌زمان با این تحولات در بازار انرژی، شاخص بورس توکیو بیش از ۳ درصد رشد کرد. این در حالی است که بازارهای هنگ‌کنگ و سئول در تعطیلی به سر می‌بردند و بورس‌های شانگهای، تایپه، مانیل، بانکوک، جاکارتا، سنگاپور، سیدنی و ولینگتون نیز روندی صعودی را تجربه کردند. در مقابل، بورس کوالالامپور با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در خصوص روند مذاکرات اظهار داشته است که برای دستیابی به توافق عجله‌ای در کار نیست. با وجود جو مثبت حاکم، همچنان موضوعات راهبردی و کلیدی از جمله وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده‌ی ایران، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و چگونگی مشارکت لبنان در این توافق، به عنوان نقاط اصلی اختلاف میان طرفین باقی مانده است.

تحلیل‌گران بازار بر این باورند که بازگشت تردد نفت‌کش‌ها به روال عادی در تنگه‌ی هرمز که مسیری راهبردی برای انتقال انرژی است، ممکن است چندین ماه به طول بینجامد. در همین حال، سرمایه‌گذاران بین‌المللی با دقت داده‌های مربوط به هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و مواضع «کوین وارش»، رئیس جدید بانک مرکزی ایالات متحده را که قرار است در هفته‌ی جاری منتشر شود، دنبال می‌کنند تا سمت‌وسوی آینده‌ی بازارهای مالی را پیش‌بینی کنند.