دیدار اربیل و الزوراء بدون حضور تماشاگران برگزار میشود
استانداری اربیل به دلیلی امنیتی از برگزاری بدون تماشاچی دیدار تیمهای اربیل و الزوراء خبر داد
دیدار حساس تیمهای اربیل و الزوراء در چارچوب هفتهی بیستوپنجم لیگ ستارگان عراق، در حالی برگزار میشود که با تصمیم نهادهای امنیتی استان اربیل، این مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد؛ تصمیمی که در پی تحولات امنیتی اخیر و بهمنظور حفظ جان شهروندان اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام اتاق عملیات استان اربیل، قرار بود این مسابقه روز سهشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ فروردین ۱۴۰۵) در ورزشگاه «فرانسو حریری» با حضور هواداران برگزار شود، اما تنها چند ساعت پیش از آغاز بازی، این تصمیم بهطور رسمی تغییر کرد.
در بیانیه این نهاد آمده است که بهدلیل شرایط امنیتی صبح همان روز و رهگیری چند پهپاد در آسمان اربیل، برگزاری بازی با حضور تماشاگران ممکن نیست و مسابقه صرفاً با حضور بازیکنان و کادر فنی انجام خواهد شد.
مقامهای مسئول تأکید کردهاند که هرچند از اشتیاق هواداران برای حضور در این دیدار آگاه هستند و این تصمیم ممکن است تبعات مالی برای باشگاه اربیل داشته باشد، اما «حفظ جان شهروندان، بازیکنان و هواداران، بر هر ملاحظه ورزشی و اقتصادی اولویت دارد».
در همین راستا، از هواداران درخواست شده است که شرایط موجود را درک کرده و با تصمیم اتخاذشده همکاری کنند.
این مسابقه پنجمین دیدار پیاپی است که تیم اربیل بدون حضور تماشاگران خود در ورزشگاه فرانسوا حریری برگزار میکند. از حدود دو ماه گذشته و پس از برخی محدودیتها، هواداران این تیم امکان حضور در ورزشگاه را نداشتهاند و انتظار میرفت در این بازی به سکوها بازگردند؛ اما در نهایت محقق نشد.
دیدار اربیل و الزوراء از اهمیت بالایی در جدول لیگ برخوردار است. تیم اربیل که در پایان هفتهی بیستوچهارم با کسب ۵۰ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار دارد، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بهشمار میرود و تلاش دارد با کسب سه امتیاز این بازی، فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهد.
این تیم در ۲۴ بازی گذشته خود ۱۵ پیروزی، ۵ تساوی و ۴ شکست را ثبت کرده و عملکرد قابلتوجهی در فصل جاری داشته است.
در شرایطی که رقابتهای لیگ عراق به مراحل حساس خود نزدیک میشود، برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران نشاندهندهی تأثیر مستقیم تحولات امنیتی بر رویدادهای ورزشی است.
دیدار اربیل و الزوراء، هرچند از نظر فنی و جدولی اهمیت زیادی دارد، اما اینبار تحتالشعاع ملاحظات امنیتی برگزار میشود؛ موضوعی که میتواند بر فضای رقابتها و تجربه هواداران تأثیرگذار باشد.