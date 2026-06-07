از لیگ کوردستان تا چمپیونزلیگ؛ جهش ۷۰۰ هزار یورویی مدافع کورد
آکام هاشم، مدافع کورد باشگاه الزورای عراق، با دو پیشنهاد رسمی از سوی باشگاههای حاضر در لیگ قهرمانان اروپا مواجه شده است. این ستاره کورد تصمیمگیری نهایی درباره آینده خود را به بعد از پایان مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ موکول کرده است.
براساس اطلاعات بهدستآمده، پس از بازی درخشان تیمهای ملی عراق و اسپانیا، توجهات به این مدافع ۲۷ ساله بهشدت افزایش یافته و چندین باشگاه بزرگ اروپایی و حوزه خلیج برای جذب او دست به کار شدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که دو غول فوتبال پرتغال، یعنی پورتو و بنفیکا، پیشنهادهای رسمی خود را به مدیر برنامههای آکام هاشم ارائه دادهاند. امور نقلوانتقالات این بازیکن در حال حاضر تحت نظارت شرکت آژانس بازیکنان "CHARAX" اداره میشود؛ آژانسی که مدیریت برنامههای چند تن از سرشناسترین ستارههای فوتبال عراق از جمله مهند علی و حسن عبدالکریم را نیز بر عهده دارد.
علاوه بر غولهای پرتغالی، باشگاه الوصل امارات نیز پیشنهادی رسمی به این مدافع ارائه کرده است. همچنین عملکرد خیرهکننده آکام هاشم در دیدار برابر اسپانیا، جایی که موفق شد ۷ قطع توپ موفق و یک پاس گل را به نام خود ثبت کند، توجه چند باشگاه اسپانیایی را نیز جلب کرده است، هرچند که هنوز هویت این تیمهای اسپانیایی فاش نشده است. با این حال، منابع نزدیک تایید کردهاند که آکام هاشم تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ به هیچکدام از این پیشنهادها پاسخ نخواهد داد.
آکام هاشم ۲۷ ساله، فوتبال خود را از لیگ برتر کوردستان و باشگاه پیشمرگه اربیل آغاز کرد. او سپس با درخشش در تیم اربیل به اوج دوران حرفهای خود رسید و به تیم ملی عراق دعوت شد. وی، تابستان گذشته از باشگاه الشرطه به الزورا پیوست و قراردادش تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد. ارزش این مدافع در بازار نقلوانتقالات (ترانسفرمارکت) در حال حاضر ۷۰۰ هزار یورو برآورد میشود.