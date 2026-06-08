سنتکام میگوید جنگنده آمریکایی نفتکش عازم ایران را متوقف کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- ارتش ایالات متحده اعلام کرد که یک جنگنده آمریکایی امروز دوشنبه ۸ ژوئن، یک نفتکش را در خلیج عمان هدف قرار داده و از ادامه حرکت آن جلوگیری کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، این اقدام پس از آن صورت گرفت که کشتی مورد نظر ظاهراً محدودیتهای دریایی اعمالشده از سوی واشینگتن علیه بنادر ایران را نقض کرده بود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که یک جنگنده F/A-18 سوپر هورنت پس از آنکه خدمه نفتکش M/T Marivex با پرچم پالائو به دستورات نیروهای آمریکایی توجه نکردند، یک مهمات هدایتشونده دقیق به سوی این نفتکش شلیک کرد.
سنتکام تأکید کرد که این نفتکش که بدون بار در حال حرکت بود، «دیگر به سمت ایران حرکت نمیکند.»
این رویداد در شرایطی رخ داده است که ایالات متحده در چارچوب یک کارزار دریایی، در تلاش برای محدود کردن رفتوآمد کشتیهای مرتبط با بنادر ایران است.
به گفته واشینگتن، این سیاست کشتیهایی از هر ملیت را که مظنون به حمل نفت یا سایر کالاها به مقصد یا از مبدأ ایران باشند، هدف قرار میدهد، اما به معنای بستن کامل تنگه هرمز یا سایر آبراههای منطقه نیست.
مقامهای آمریکایی میگویند این اقدامات باعث کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران شده و درآمدهای حاصل از آن را تحت تأثیر قرار داده است.
این حادثه بار دیگر بر تداوم تنشها در منطقه خلیج تأکید میکند؛ منطقهای که تلاشهای دیپلماتیک و گفتوگوها درباره آتشبس تاکنون به دستیابی به راهحلی پایدار منجر نشده است. در نتیجه، وضعیت امنیتی منطقه همچنان شکننده باقی مانده و ثبات دریایی و منطقهای با چالشهای مداوم روبهرو است.
ب.ن