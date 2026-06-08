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اربیل (کوردستان۲۴)- بارگاه بارزانی با انتشار پیامی درگذشت روزنامه‌نگار هَلکَوت عزیز را تسلیت گفت.

متن پیام

به نام خداوند بخشنده و مهربان

با تأسف بسیار خبر درگذشت روزنامه‌نگار (هَلکَوت عزیز) را دریافت کردیم.

تسلیت و همدردی خود را به خانواده و بستگان و آشنایان مرحوم هَلکَوت عزیز و همه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای کوردستان ابراز می‌کنیم و خود را در اندوه ایشان شریک می‌دانیم.

از خداوند بزرگ می‌خواهیم که روح کاک هَلکَوت را به بهشت برین شاد گرداند و به همه صبر و آرامش عنایت فرماید.

انا للە و انا الیە راجعون

بارگاه بارزانی

۸ ژوئن ۲۰۲۶

ب.ن