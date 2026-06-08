پیام تسلیت بارگاه بارزانی برای درگذشت روزنامهنگار هَلکَوت عزیز
اربیل (کوردستان۲۴)- بارگاه بارزانی با انتشار پیامی درگذشت روزنامهنگار هَلکَوت عزیز را تسلیت گفت.
متن پیام
به نام خداوند بخشنده و مهربان
با تأسف بسیار خبر درگذشت روزنامهنگار (هَلکَوت عزیز) را دریافت کردیم.
تسلیت و همدردی خود را به خانواده و بستگان و آشنایان مرحوم هَلکَوت عزیز و همه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای کوردستان ابراز میکنیم و خود را در اندوه ایشان شریک میدانیم.
از خداوند بزرگ میخواهیم که روح کاک هَلکَوت را به بهشت برین شاد گرداند و به همه صبر و آرامش عنایت فرماید.
انا للە و انا الیە راجعون
بارگاه بارزانی
۸ ژوئن ۲۰۲۶
ب.ن