لقب "شیر کوردها" از سوی نخستوزیر اقلیم کوردستان به نامو فاضل اعطا شد
نامو فاضل، قهرمان کورد در رشته هنرهای رزمی ترکیبی، اعلام کرد که پیامهای حمایت و تبریک پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، انگیزه و تأثیر روحی بسیار بزرگی برای او به همراه داشته است.
نامو فاضل، در گفتگو با شبکه تلویزیونی "کوردستان۲۴" اظهار داشت: تبریک و حمایتهای پرزیدنت بارزانی و نخستوزیر مسرور بارزانی برای من از خود برد در مسابقات ارزشمندتر بود و از دیدار با ایشان بسیار خرسند و سرافراز شدم.
وی، همچنین افزود که نخستوزیر مسرور بارزانی ضمن اعطای لقب "شیر کوردها"، قول حمایت همهجانبه و مداوم را به او داده است.
این قهرمان رزمیکار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر خود به اقلیم کوردستان، شگفتی خود را از میزان توسعه و پیشرفت پایتخت اقلیم ابراز داشت و گفت: اربیل از دبی هم زیباتر و بزرگتر است.
نامو فاضل، همچنین به ابعاد ملیگرایانه حضور خود در میادین بینالمللی پرداخت و تصریح کرد: به همراه داشتن تسبیح و پوشیدن لباس کوردی، نمادهای هویت ملی من هستند. من میخواهم از طریق مسابقات جهانی، فرهنگ و نمادهای ملت کورد را به دنیا معرفی کنم و به این اصالت افتخار میکنم.
در جریان آخرین مسابقات هنرهای رزمی در شهر لسآنجلس آمریکا که شب شنبه (۱۶ مه ۲۰۲۶) برگزار شد، نامو فاضل، موفق شد حریف خود "جیک بابیانی" را شکست دهد. این مسابقه بزرگ از طریق پلتفرم "نتفلیکس" میلیونها بیننده داشت و رسانهها با تیترهای بزرگی همچون "نامو فاضل، گردن جیک را گرفت و او را در آستانه تسلیم قرار داد"، به پوشش آن پرداختند.
این ورزشکار کورد که در محافل ورزشی اغلب از او به عنوان "نسل صلاحالدین" یاد میشود، در تمامی مبارزات خود با پرچم کوردستان وارد رینگ میشود. او، از مجموع ۱۰ مبارزه خود تنها در یک مسابقه شکست خورده و انتظار میرود در آیندهای نزدیک، فرصت حضور در مسابقات جهانی سازمان UFC را به دست آورد.
در پی این درخشش، روز یکشنبه (۱۷ مه ۲۰۲۶)، پرزیدنت مسعود بارزانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "ایکس"، ضمن تبریک به این قهرمان بینالمللی نوشت: "امو فاضل، مایه افتخار تمامی کوردها و کوردستان است؛ ضمن تقدیر از تلاشهای وی، برای او آرزوی موفقیت و پیشتازی مداوم دارم.
همچنین روز پنجشنبه (۲۱ مه ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از نامو فاضل استقبال کرد و با انتشار پیامی اعلام داشت: از دیدار با قهرمان کورد، نامو فاضل بسیار خرسند شدم؛ ما به او افتخار میکنیم و به تشویق و حمایتهای خود از وی ادامه خواهیم داد.