حملات اسرائیل به ایران؛ تهدیدی برای روابط نتانیاهو و ترامپ

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- حملات اخیر اسرائیل به ایران نه تنها ترس از تجدید جنگ تمام عیار را شعله‌ور کرد، بلکه خطر آسیب رساندن به روابط نزدیک بین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را نیز به همراه داشت.

با وجود بیزاری ظاهری ترامپ از احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ، هم اسرائیل و هم ایران به سمت شرایط ناپایداری که مدت‌هاست آتش‌بس را تهدید می‌کند، متمایل شدند و اولین تبادل آتش خود را از زمان آغاز آن در ماه آوریل آغاز کردند.

پس از حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، ایران با رگباری از موشک به سمت اسرائیل پاسخ داد، جایی که برخی از مقامات به نوبه خود خواستار پاسخی بی‌رحمانه شدند.

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در بحبوحه تلاش‌های ایالات متحده برای جلوگیری از تلافی‌جویی - و گزارش‌هایی مبنی بر افزایش عصبانیت ترامپ از نتانیاهو – نخست‌وزیر اسرائیل بار دیگر "حق دفاع از خود" را مطرح کرد.

آدی برشادسکی، سرهنگ بازنشسته و متخصص دفاعی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «وقتی موشک‌های بالستیک به مراکز غیرنظامی شلیک می‌شوند، انتظار اینکه یک کشور مستقل واکنش نشان ندهد، دشوار است.»

برشادسکی گفت: «من معتقدم که بین طرفین در مورد چگونگی وقوع رویدادها، سطحی از درک یا هماهنگی نیز وجود داشته است.»

ارتش اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که رئیس ستاد کل ارتش این کشور «در تماس نزدیک» با همتای آمریکایی خود است.

اما به گفته یاکوف کاتز، تحلیلگر موسسه سیاست مردم یهود، پیامی که به ایران ارسال می‌شود این است که اگرچه ترامپ خواهان توافق است، «اسرائیل مستقل عمل می‌کند.»

به طور مشابه، مایکل هوروویتز، تحلیلگر، گفت: «هیچ رهبر اسرائیلی قبول نمی‌کرد که حمله ایران را بی‌پاسخ بگذارد. به همین سادگی.»

انتخابات

هورویتز گفت: «انتخابات ممکن است نقشی داشته باشد و اگر اسرائیل واکنش نشان نمی‌داد، احتمالاً دشمنان نتانیاهو از این فرصت استفاده می‌کردند.»

اسرائیل قرار است تا پایان اکتبر انتخابات برگزار کند.

مخالفان و متحدان نتانیاهو با استدلال به بازگشت به جنگ به جای توافق آمریکا و ایران که به ناچار برای اسرائیل نامطلوب تلقی می‌شود، بارها به او جمله‌ای را که در سال ۲۰۲۴ گفته بود یادآوری کرده‌اند: «یک نخست‌وزیر در اسرائیل باید بتواند حتی به بهترین دوستانمان نه بگوید.»

هورویتز با توصیف آن به عنوان «یک قمار» گفت: «مطمئن نیستم این اولین باری باشد که نتانیاهو رئیس‌جمهور ترامپ را دور می‌زند، اما مطمئناً اولین باری است که او این کار را تا این حد علنی انجام می‌دهد.»

«اما از زمانی که آنها در ۲۸ فوریه با هم حمله علیه ایران را آغاز کردند، این دو نفر در این جنگ با هم درگیر شده‌اند و پیامدهای عمومی گسترده‌تر آن ممکن است به هر دو آسیب برساند - و هر دو انتخابات پیش رو دارند.»

آنا بارسکی، مفسر روزنامه معاریو، معتقد است که تصمیم اسرائیل «خطرناک بود زیرا ممکن بود حملات بیشتر ایران و احتمال دخالت سایر نیروهای نیابتی ایران را تسریع کند.»

با این وجود، او این تصمیم را «قابل درک» توصیف کرد زیرا «خویشتنداری در مواجهه با حمله موشکی مستقیم ایران به سرعت سابقه‌ای ایجاد می‌کرد.»

فعلاً، به نظر می‌رسد که پس از اعلام ایران و نتانیاهو مبنی بر مهار خصومت‌ها، تشدید تنش‌ها مهار شده است.

با این وجود، ارتش اسرائیل علیرغم هشدارهای تهران مبنی بر اینکه ادامه حملات منجر به واکنش شدیدتری خواهد شد، به حملات خود به لبنان ادامه داده است.

بارسکی گفت: «اسرائیل با یک معضل آشنا روبرو است: چگونه اتحاد خود را با ایالات متحده حفظ کند بدون اینکه توانایی خود را برای اقدام مستقل از دست بدهد.»

«این بار این معضل زمانی خود را نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا با نتانیاهو نه به عنوان یک طرف برابر، بلکه به عنوان یک بازیگر فرعی صحبت می‌کند. از دیدگاه اسرائیل، این دقیقاً همان خطر است.»

ای‌اف‌پی/ب.ن