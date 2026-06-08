برگزاری نمایشگاه هنر سرامیک معاصر در سلیمانیه
اربیل (کوردستان۲۴)- نمایشگاه هنر سرامیک معاصر امروز دوشنبه ۸ ژوئن، در کالج هنرهای زیبای سلیمانیه با حضور جمعی از هنرمندان و علاقهمندان به هنر برگزار شد.
روژگار کمال، مدیر این نمایشگاه، به کوردستان۲۴ گفت: «در این نمایشگاه آثار و تجربیات چهار هنرمند در حوزه هنر سرامیک به نمایش گذاشته شده است.»
به گفته وی، آثار ارائه شده بر موضوعاتی همچون «رابطه انسان و طبیعت و جستوجوی هویت فرهنگی» تمرکز دارند. در خلق این آثار از اشکال و رنگهایی بهره گرفته شده که یادآور تاریخ هنر و صنعت منطقه هستند. او افزود «هنرمندان با استفاده از تکنیکهای نوین و کنترل دقیق دما و ترکیب مواد مختلف، به نتایج خلاقانه و چشمگیری دست یافتهاند.»
روژگار، همچنین تأکید کرد که آثار این نمایشگاه با سبکها و رویکردهای متنوعی خلق شدهاند و همین تنوع، جلوهای ویژه به نمایشگاه بخشیده است.
وی در ادامه اظهار داشت که هنر سرامیک امروز دیگر تنها به سفالگری سنتی محدود نمیشود، بلکه به ابزاری برای بیان مفاهیم انتزاعی و هنری تبدیل شده است؛ مفاهیمی مانند «زیبایی، هویت و خلاقیت» که میتوانند از طریق این هنر به شکلی نوین بازتاب یابند.
این نمایشگاه با عنوان «تجارب متفاوت سرامیک» برگزار شد
ب.ن