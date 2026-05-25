2 ساعت پیش

برای اولین بار در تاریخ، سه باشگاه بزرگ اقلیم کوردستان (اربیل، زاخو و دهوک) موفق به دریافت مجوز رسمی از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) شدند. این موفقیت بی‌سابقه پس از آن رقم خورد که ای‌اف‌سی رسماً به ۸ باشگاه لیگ ستارگان عراق، از جمله این ۳ تیم کوردستانی، برای حضور در رقابت‌های قاره‌ای فصل آینده چراغ سبز نشان داد.

امروز دوشنبه (۲۵ مه ۲۰۲۶)، عمار عبدالرحمن، رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در فدراسیون فوتبال عراق اعلام کرد که در مدت گذشته، چندین باشگاه عراقی پرونده‌های خود را برای حضور در مسابقات بین‌المللی ارائه کرده بودند که در نهایت، هشت باشگاه لیگ ستارگان عراق موفق به دریافت مجوز رسمی برای شرکت در رقابت‌های قاره‌ای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ شدند.

پیش از این، کمیته‌ای متشکل از اعضای فدراسیون فوتبال عراق و کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازدیدهای میدانی ویژه‌ای از باشگاه‌های متقاضی لایسنس آسیایی داشتند. در این میان، باشگاه‌های مذکور تمامی مراحل قانونی و استانداردهای مربوط به ورزشگاه‌ها و تسویه‌حساب با بازیکنان و مربیان را با موفقیت پشت سر گذاشتند و اکنون رسماً واجد شرایط حضور در رقابت‌های فرامرزی هستند.

لیست باشگاه‌های تایید شده؛ الجویه، الشرطه، اربیل، الزوراء، الکرمه، زاخو، دهوک و الکهرباء.

با این تصمیم، برای اولین بار در تاریخ فوتبال عراق است که هشت باشگاه موفق می‌شوند به طور هم‌زمان از تمامی فیلترها و معیارهای سخت‌گیرانه کنفدراسیون فوتبال آسیا عبور کنند.