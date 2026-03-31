چین از تمامی طرف‌های درگیر خواست خویشتنداری نشان دهند

در پی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، وزارت امور خارجه‌ی چین از عبور سه کشتی این کشور از تنگه‌ی هرمز خبر داد و هم‌زمان خواستار توقف فوری عملیات نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل شد.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی چین، روز سه‌شنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ فروردین ۱۴۰۵) اعلام کرد که طی روزهای گذشته سه کشتی چینی با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

وی ضمن قدردانی از تمامی طرف‌هایی که در تسهیل عبور این کشتی‌ها همکاری داشته‌اند، تأکید کرد که چین به‌طور مستمر وضعیت این گذرگاه راهبردی را زیر نظر دارد.

وزارت امور خارجه‌ی چین در ادامه‌ی موضع‌گیری خود، از تمامی طرف‌های درگیر خواست خویشتنداری نشان دهند و از تشدید بیشتر تنش‌ها خودداری کنند.

پکن به‌طور مشخص از آمریکا و اسرائیل خواست تا «به‌صورت فوری» عملیات نظامی خود را متوقف کرده و مسیر کاهش تنش را در پیش بگیرند. همچنین تأکید شد که چین به‌شدت با هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای مخالف است.

مقام‌های چینی اعلام کرده‌اند که این کشور آماده است نقش فعالی در کاهش تنش‌ها و پیشبرد راهکارهای دیپلماتیک برای تثبیت اوضاع در خاورمیانه ایفا کند.

در همین راستا، چین بار دیگر بر ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید کرده است.

تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان، نقش حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و هرگونه بی‌ثباتی در این منطقه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر بازارهای انرژی داشته باشد.

در شرایط کنونی که تنش‌ها میان ایران از یک‌سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر وارد مرحله‌ای حساس شده، نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت این گذرگاه افزایش یافته است.

چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت از خاورمیانه، به‌طور مستقیم از ثبات این منطقه تأثیر می‌پذیرد. از این‌رو، پکن تلاش دارد ضمن حفظ منافع اقتصادی خود، از گسترش یک درگیری گسترده جلوگیری کند.

در همین چارچوب، مقام‌های چینی در هفته‌های اخیر بارها نسبت به پیامدهای تشدید تنش‌ها هشدار داده و بر ضرورت بازگشت به مسیر دیپلماسی تأکید کرده‌اند.