دهوک در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین قطب امنیت غذایی عراق
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع استان دهوک از گامهای راهبردی این منطقه برای تبدیل شدن به بزرگترین مرکز تأمین امنیت غذایی در سطح عراق خبر داد. این تحولات که شامل توسعه زیرساختهای صنعتی، ورود سرمایهگذاران خارجی و تغییرات در سیستم گمرکی است، تأثیر مستقیمی بر مناسبات تجاری منطقه دارد.
شکری جمیل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دهوک، در مصاحبەای با موسسە رسانەای "کوردستان24" اظهار داشت، منطقه "سِمِل" در استان دهوک با تکیه بر پروژههای استراتژیک و کارخانههای جدید صنایع غذایی، در حال حرکت به سمتی است که به بزرگترین مرکز تأمین امنیت غذایی در سطح کل عراق تبدیل شود.
اکنون چندین پروژه بزرگ صنعتی و انبارهای مدرن ذخیرهسازی مواد غذایی در منطقە "سِمِل" در دست اجرا هستند که نمونه آنها در سطح عراق کمنظیر است.
شکری جمیل،در مورد این پروژەهای صنعتی گفت: این کارخانهها با خرید تضمینی محصولات کشاورزان و دامداران، مانع از بین رفتن دسترنج آنها شده و سبب رونق روستاها و ایجاد هزاران فرصت شغلی میشوند. این منطقه بە محصولات لبنی شهرت دارد.
وی، ضمن تاکید بر اینکە روابط تجاری اقلیم کوردستان با کشورهای همسایه و بهویژه ترکیه در "سطح بالایی" قرار دارد، اظهار داشت: مقرر شده است پس از ایام عید، یک هیئت بازرگانی از اتاق بازرگانی شهر وان ترکیە به دهوک سفر کند. هدف این سفر برگزاری نشستهای رو در روی تجاری جهت افزایش سرمایهگذاری در بخش صنایع غذایی و پلاستیک در این منطقه است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دهوک همچنین در خصوص وضعیت امنیت غذایی تصریح کرد که به دلیل وجود انبارها و مخازن بزرگ ذخیرهسازی در استان دهوک و منطقه سِمِل، مواد غذایی اساسی برای مدت ۶ ماه در این منطقه موجود است و با توجه به این حجم از ذخایر، هیچگونه نگرانی بابت تهدید امنیت غذایی ناشی از تنشهای سیاسی وجود ندارد.