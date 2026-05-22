جشنواره تولیدات لبنی سِمِل با حضور ۱۰۰ دامدار و کشاورز برگزار شد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ در جشنواره تولیدات لبنی در سِمِل محصولات لبنی داخلی با استقبال چشمگیری مواجه شده‌اند و متقاضیان به کیفیت بالای آن محصولات اشاره می‌کنند.

جشنواره تولیدات لبنی با حضور ۱۰۰ دامدار و کشاورز در شهر سِمِل در استان دهوک، برگزار شد.

در اولین روز جشنواره استقبال قابل توجهی از تولیدات محلی منطقه به عمل آمد به خصوص محصولات پنیر و ژاژی که نوعی از لبنیات خاص منطقه است.

احمد یکی از عرضه‌کنندگان محصولات به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت که در اولین روز برگزاری جشنواره بیش از ۳۰۰ کیلوگرام فروش داشته است.

با اینکه برخی محصولات لبنی خارجی به اقلیم کوردستان وارد می‌شوند، اما تقاضا بر محصولات محلی بیشتر است و خریداران معتقدند که محصولات لبنی داخلی از کیفیت بیشتری برخودار هستند.

دژوار شوکت، فرماندار سِمِل گفت: «این جشنواره یک فرصت مناسب بازرگانی برای تولیدکنندگان محصولات لبنی است. استقبال خوبی از آن به عمل آمده و میزان فروش هم خوب بوده است.»

احمد عبید از دیگر عرضه کنندگان محصولات لبنی در جشنواره، گفت: «محصولات پنیر و ژاژی، متقاضیان بسیاری دارند، تولیدات مناطق وان و جوله‌میرگ از شمال کوردستان و روستا‌های برواری نیز عرضه شده‌اند که در انواع و کیفیت‌های مختلف هستند و مردم اشتیاق بسیاری برای خرید آنها دارند.»

صلاح‌الدین محمد، از بازدیدکنندگان جشنواره، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: «این تولیدات داخلی از کیفیت بالایی برخودار هستند، سالم هستند و چربی‌ مضر ندارند.»

این جشنواره که روز چهارشنبه ۲۲ مه آغاز به کار کرد، به مدت سه روز ادامه داشت.

ب.ن