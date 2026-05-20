نخست‌وزیر عراق دستور فوری برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق اقلیم کوردستان را صادر کرد؛ اقدامی راهبردی که با هدف تضمین درآمدهای مالی و یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عراق صورت می‌گیرد.

به گزارش رسانه‌ها، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، در جریان نشستی با مدیران و کارشناسان وزارت نفت، بر ضرورت تسریع در روند ازسرگیری صادرات نفت از طریق اقلیم کوردستان تأکید کرد. هم‌زمان، باسم محمد خزیر، وزیر نفت عراق، توافق اخیر میان بغداد و اربیل در خصوص پرونده نفت را یک "دستاور بزرگ" خواند که به حفظ و توسعه ثروت ملی کشور منجر خواهد شد.

این تصمیم نخست‌وزیر برای فعال‌سازی مجدد صادرات نفت از طریق اقلیم و لوله‌های جایگزین، به عنوان یک طرح اضطراری برای مقابله با سناریوهای احتمالی نظیر بسته شدن تنگه هرمز و توقف صادرات نفت از جنوب کشور اتخاذ شده است. دولت عراق تلاش می‌کند تا از طریق تنوع‌بخشی به مبادی صادراتی و روی آوردن به مسیرهای زمینی از طریق کشورهای همسایه، از بروز هرگونه بحران مالی پیشگیری کند.

از سوی دیگر، وزیر نفت عراق فاش کرد که این کشور تا پایان سال ۲۰۲۹ میلادی به طور کامل به سوزاندن گازهای همراه نفت پایان خواهد داد. وی، به منظور تضمین تداوم این پروژه‌های راهبردی و توسعه بخش انرژی ــ از جمله پروژه "شمس البصره" با شرکت توتال ــ از هیئت وزیران خواست تا یک بودجه پنج‌ساله و پایدار را برای وزارت نفت تصویب کند.

در این نشست همچنین اشاره شد که وزارت امور خارجه عراق در هماهنگی مستمر با کشورهای همسایه است تا توافقنامه‌های مربوط به صادرات زمینی نفت را اجرایی کند؛ اقدامی که هدف از آن، در اختیار داشتن گزینه‌های جایگزین و آماده برای عراق در صورت بروز ناامنی و ناپایداری در منطقه است.

پیش از این و در تاریخ ۱۸ مارس گذشته، وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان اعلام کرده بود که بنا به دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و با توجه به شرایط اضطراری کشور، هماهنگی کاملی با وزارت نفت دولت فدرال برای فعال‌سازی مجدد صادرات نفت صورت گرفته است.

در همین راستا، پایانه نفتی "سارالو" برای انتقال روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت به ایستگاه "فیش‌خابور" راه‌اندازی شده است تا این محموله‌ها از طریق خط لوله نفت اقلیم کوردستان به بندر جیهان ترکیه صادر شوند.