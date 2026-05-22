نماینده کنگره آمریکا: کوردها متحد استراتژیک واشنتن در منطقه هستند

دون بایر، نماینده کنگره آمریکا، با تاکید بر استحکام روابط میان واشنتن و ملت کورد، اعلام کرد که کوردها یک متحد استراتژیک و کلیدی در حفظ امنیت ملی آمریکا و تضمین صلح جهانی به شمار می‌روند.

این نماینده کنگره آمریکا در گفتگو با موسسە رسانە‌ای "کوردستان۲۴" به پیشینه روابط دوجانبه اشاره کرد و گفت: به باور من، روابط میان ایالات متحده و ملت کورد همواره مستحکم بوده است؛ کوردها شریکی بسیار مهم برای امنیت ملی ما و تحقق جهانی سرشار از صلح بوده‌اند.

دون بایر، در خصوص همکاری‌های نظامی میان واشنتن و نیروهای کورد افزود: ما در کنار یکدیگر توانستیم تروریسم داعش را شکست دهیم و امیدوارم در سال‌های آینده نیز سطح همکاری‌های مشترک خود را بیش از پیش توسعه دهیم.

این مقام آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود، با تمجید از نقش و جایگاه جامعه کورد مقیم ایالات متحده اظهار داشت: ما به کوردهایی که شهروند آمریکا هستند، افتخار می‌کنیم. کوردهایی که به اینجا مهاجرت کرده و شهروند این کشور می‌شوند، فرهنگ، اصالت و تاریخ غنی خود را به همراه می‌آورند و مایه افتخار جامعه ما هستند.