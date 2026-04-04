اعزام پنجمین گروه از بیماران تالاسمی به خارج از کشور با بودجه اختصاصی دولت اقلیم کوردستان
به دستور مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، وزارت بهداشت مرحله دیگری از پروژه بشردوستانه خود را جهت مداوای بیماران مبتلا به تالاسمی آغاز کرد و پنجمین گروه از این بیماران را برای درمان به خارج از کشور اعزام نمود.
طبق بیانیه روز شنبه ۴ آوریل ۲۰۲۶ (۱۶ فروردین ۱۴۰۵) وزارت بهداشت، این کاروان شامل ۲۸ شهروند (شامل بیماران، اهداکنندگان سلولهای بنیادی و همراهان) است. این افراد پس از انجام دقیق آزمایشهای پزشکی و طی مراحل علمی، جهت انجام عمل جراحی "پیوند مغز استخوان" به بیمارستانهای معتبر دارای استاندارد بینالمللی (JCI) اعزام شدهاند.
جزئیات بودجه و خدمات درمانی
حکومت اقلیم کوردستان تمامی هزینههای این سفر درمانی شامل هزینه پرواز، اقامت، آزمایشها و عملیات جراحی را بر عهده گرفته است. این طرح در چارچوب یک بودجه اختصاصی به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد دینار اجرا میشود که برای اعزام ۱۴۰ بیمار تالاسمی تخصیص یافته است؛ این پوشش مالی بدون در نظر گرفتن اینکه بیمار اهداکننده دارد یا باید در خارج برای او تأمین شود، صورت میگیرد.
آمار اعزام و نتایج موفقیتآمیز
سامان برزنجی، وزیر بهداشت، در پیامی ضمن قدردانی از حمایتهای مستمر نخستوزیر از بخش سلامت، اعلام کرد: تاکنون ۲۲۰ شهروند برای دریافت این نوع درمان تخصصی به خارج از کشور اعزام شدهاند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که کاروان ششم نیز در روزهای آینده اعزام خواهد شد. وزیر بهداشت در ادامه مژده بازگشت تعدادی از بیماران پیشین را داد که پس از گذراندن ۱۰۰ روز دوره درمانی موفقیتآمیز، سلامت خود را بازیافته و به آغوش خانوادههایشان بازگشتهاند.
اهداف راهبردی دولت
این اقدام بخشی از برنامههای خدماتی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان محسوب میشود. هدف اصلی این پروژه، کاهش بار مالی بر دوش شهروندان و فراهم کردن پیشرفتهترین خدمات پزشکی برای بیمارانی است که به دلیل نبود تجهیزات و تکنولوژی لازم در داخل کشور، نیازمند اعزام به مراکز درمانی بینالمللی هستند.