از درمان رایگان تا تردد ویژە فرودگاهی؛ تسهیلات ویژه اقلیم کوردستان برای کودکان اوتیسم

وزیر کار و امور اجتماعی دولت اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری، آخرین آمارها و اقدامات این وزارت‌خانه را برای حمایت از کودکان دارای نیازهای خاص، به‌ویژه مبتلایان به اوتیسم تشریح کرد.

کویستان محمد، وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کوردستان، با اشاره به پیشرفت‌های به دست آمده اعلام کرد: در آغاز به کار این کابینه، تنها ۱۱ مرکز اوتیسم (۳ مرکز دولتی و ۸ مرکز خصوصی) در اقلیم کوردستان فعال بود؛ اما امروز این تعداد با جهشی چشمگیر به ۶۹ مرکز رسیده است که ۱۳ مرکز آن دولتی و ۵۶ مرکز دیگر خصوصی هستند.

وزیر کار در خصوص دلایل این افزایش آمار گفت: ما با اصلاح دستورالعمل‌ها و تسهیل شرایط برای بخش خصوصی، فضای رقابتی ایجاد کردیم که منجر به کاهش شدید قیمت‌ها شد. پیش از این، هزینه هر کودک به ۱۰۰۰ دلار می‌رسید، اما اکنون این مبالغ بسیار کاهش یافته است. وی، همچنین تاکید کرد که کمیته‌های نظارتی دقیقی برای بررسی کیفیت خدمات تشکیل شده و چندین مرکز نیز به دلیل عدم پایبندی به استانداردها پلمب شده‌اند.

بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر ۱۷۵۶ کودک از خدمات این مراکز بهره‌مند هستند. همچنین قانون "مرخصی والدین مراقبت‌کننده" تغییر کرده است؛ به طوری که اگر در یک خانواده بیش از یک کودک مبتلا به اوتیسم وجود داشته باشد، هم پدر و هم مادر می‌توانند به طور هم‌زمان از مرخصی استفاده کنند که تاکنون ۵۶۹ خانواده از این قانون بهره‌مند شده‌اند.

کویستان محمد، در خصوص حمایت‌های مالی اظهار داشت: از میان ۳۹۲۷ کودک مبتلا به اوتیسم در اقلیم، در حال حاضر تنها ۳۱۰ نفر کمک‌هزینه ماهانه دریافت می‌کنند. با این حال، کار غربالگری و سنجش بقیه کودکان به پایان رسیده و پرونده ۱۶ هزار معلول و واجد شرایط را به بغداد ارسال کرده‌ایم تا در جریان جزییات بودجه سال ۲۰۲۶، ردیف مالی برای حقوق آن‌ها در نظر گرفته شود.

وزیر کار، از موافقت رئیس دولت اقلیم کوردستان با دو تسهیلات ویژه و کلیدی برای کودکان اوتیسم خبر داد؛ رایگان شدن تمام آزمایش‌ها و مراحل درمان در بیمارستان‌های دولتی، همچنین تردد ویژه و بدون نوبت در فرودگاه‌ها برای رفاه حال این کودکان.