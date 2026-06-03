اولین مورد ابتلا به تب کریمه کنگو در اقلیم کوردستان

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- وزارت بهداشت اقلیم کوردستان از اولین مورد ابتلا به تب کریمه کنگو در سال میلادی جاری خبر داد.

امروز چهارشنبه ۳ ژوئن، وزارت بهداشت دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک مرد ساکن روستای دوگریه از توابع بخش سنونی در شهر شنگال در استان نینوا به تب کریمه کنگو مبتلا شده است.

در بیانیه آمده است که فرد مبتلا چوپان است و به سبب تماس با دام دچار بیماری شده است.

وضعیت سلامت بیمار ناپایدار توصیف شده و تحت مراقبت شدید پزشکی قرار گرفته است.

وزارت بهداشت از هم‌میهنان خواست که به مقررات بهداشتی پایبند باشند و در صورت مشاهده نشانه‌های ابتلا به بیماری در اسرع وقت به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

این اولین مورد ابتلا به تب کریمه کنگو در سال میلادی جاری در اقلیم کوردستان است.

ب.ن