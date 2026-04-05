"مرگ در میان زندگی" بهترین فیلم جشنواره بینالمللی عراق شد
فیلم کوتاه "مرگ در میان زندگی" به کارگردانی "ریکار برزان"، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم در جشنواره بینالمللی "جوانان عراق" شد که در پایتخت این کشور برگزار گردید.
ریکار برزان، کارگردان این اثر، روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ (۵ آوریل ۲۰۲۶) در گفتوگو با کوردستان۲۴ در خصوص این موفقیت اظهار داشت: در این جشنواره که از سوی سندیکای هنرمندان عراق سازماندهی شده بود، ۱۰۰ فیلم به رقابت پرداختند که از میان آنها تنها ۱۰ اثر نامزد دریافت جایزه نهایی بودند. خوشبختانه فیلم "مرگ در میان زندگی" توانست تندیس بهترین فیلم را از آن خود کند.
این سینماگر جوان با اشاره به سوابق کاری خود افزود: من تاکنون چهار فیلم کوتاه را نویسندگی و کارگردانی کردهام که هر یک از آنها در چندین جشنواره و رویداد هنری داخلی و بینالمللی حضور داشتهاند. همواره به فعالیت هنری خود ادامه خواهم داد و امیدوارم آثارم در سطح جهانی بیشتر دیده شوند.
روایتی از انتخابهای دشوار میان ماندن و رفتن برزان در خصوص داستان این فیلم گفت: این اثر روایتگر زندگی جوانی است که تحت فشار شرایط سخت معیشتی و موانع پیش رو، ناچار به انتخاب مسیر مهاجرت غیرقانونی میشود. او در این راه با سه سرنوشت احتمالی روبهروست: نجات، مرگ یا بازگشت. او مسیر میان مرگ و زندگی را تجربه میکند تا شاید به زندگی بهتر و سعادتمندانهتری دست یابد.
فیلم کوتاه "مرگ در میان زندگی" پیش از این نیز در چندین جشنواره داخلی و بینالمللی شرکت کرده و جوایز متعددی را در کارنامه خود ثبت کرده است.